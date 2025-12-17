США дали "зелене світло" на обмежені операції з банками РФ у ядерній енергетиці

"Генеральна ліцензія" дозволяє всі операції, заборонені Executive Order 14024, які стосуються зазначених нижче організацій, за винятком випадків, передбачених у пункті c ліцензії, до 18 червня 2026 року.

До переліку організацій, на які поширюється призупинення санкцій, входять:

Газпромбанк; Внешэкономбанк; Банк "Открытие"; Совкомбанк; Сбербанк России; ВТБ Банк; Альфа-Банк; Россбанк; Банк Зенит; Банк Санкт-Петербург; Национальный клиринговый центр (НКЦ);

будь-які компанії, у яких одна або кілька з цих організацій володіють 50 % і більше акцій;

Центробанк РФ.

При цьому термін "пов’язані з цивільною ядерною енергетикою" означає, що операції можуть здійснюватися виключно для підтримки цивільних ядерних проєктів, започаткованих до 21 листопада 2024 року.

Генеральна ліцензія GL‑115C

Санкції, введені через Executive Order 14024, забороняють більшість фінансових операцій із російськими банками.

Проте потреба у підтримці цивільних ядерних проєктів змусила Мінфін США видати вузьку "Генеральну ліцензію", яка дозволяє певні операції, не порушуючи загальних санкцій.

GL‑115C демонструє прагнення США балансувати між санкційною політикою та забезпеченням міжнародних проєктів, що потребують участі російських фінансових структур.