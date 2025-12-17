США дали "зеленый свет" на ограниченные операции с банками РФ в ядерной энергетике

Администрация президента США Дональда Трампа выдала "Генеральную лицензию GL-115C", которая временно выводит из-под санкций целый ряд крупных российских банков, задействованных в гражданских ядерных проектах.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на текст документа, который обнародовало Министерство финансов США.
"Генеральная лицензия" разрешает все операции, запрещенные Executive Order 14024, которые касаются указанных ниже организаций, за исключением случаев, предусмотренных в пункте c лицензии, до 18 июня 2026 года.
В перечень организаций, на которые распространяется приостановление санкций, входят:
Газпромбанк; Внешэкономбанк; Банк "Открытие"; Совкомбанк; Сбербанк России; ВТБ Банк; Альфа-Банк; Россбанк; Банк Зеніт; Банк Санкт-Петербург; Национальный клиринговый центр (НКЦ);
любые компании, в которых одна или несколько из этих организаций владеют 50 % и более акций;
Центробанк РФ.
При этом термин "связанные с гражданской ядерной энергетикой" означает, что операции могут осуществляться исключительно для поддержки гражданских ядерных проектов, начатых до 21 ноября 2024 года.
Санкции, введенные через Executive Order 14024, запрещают большинство финансовых операций с российскими банками.
Однако потребность в поддержке гражданских ядерных проектов заставила Минфин США выдать узкую "Генеральную лицензию", которая позволяет определенные операции, не нарушая общих санкций.
GL-115C демонстрирует стремление США балансировать между санкционной политикой и обеспечением международных проектов, требующих участия российских финансовых структур.
Напомним, что администрация президента США Дональда Трампа готовит новый пакет санкций против российского энергетического сектора.
Также мы писали, что 19 ноября Соединенные Штаты ввели ограничения против ряда российских IT-компаний и отдельных граждан РФ, подозреваемых в кибератаках. Под санкции также попали некоторые IT-фирмы из других стран.
Ранее, в октябре, США объявили ограничения против двух крупнейших нефтяных компаний России - "Роснефти" и "Лукойла", а также 36 их дочерних структур. Санкции направлены на уменьшение доходов Кремля, которые он использует для финансирования войны и поддержки экономики.