В Абу-Дабі завершились перемовини України, США та Росії

Фото: Рустем Умєров (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Переговори між Україною, Сполученими Штатами та Росією в Абу-Дабі завершилися.

Як повідомляє РБК-Україна, про це заявила речниця Умєрова Діана Давітян.

Водночас, як повідомив журналіст Axios Барак Равід із посиланням на українських офіційних осіб, переговори пройшли у "позитивному" та "конструктивному" ключі.

За його словами, сторони домовилися провести ще один раунд перемовин в Абу-Дабі вже наступного тижня.

Що обговорювали

Нагадаємо, сьогодні, 24 січня, розпочався другий день переговорів між Україною, США та РФ щодо мирного плану. Зустрічі проходили в різних форматах, а ключовими темами стали питання створення буферних зон та механізми контролю.

Варто зауважити, що переговори відбувалися за зачиненими дверима, тому деталі домовленостей наразі не розголошуються.

Переговори в Абу-Дабі

Учора, 23 січня, в Абу-Дабі стартували переговори за участю делегацій України, Росії та США. Українську сторону очолює секретар РНБО Рустем Умєров.

Президент Володимир Зеленський зазначив, що ключовою темою зустрічі стане територіальне питання, зокрема щодо Донбасу.

Напередодні переговорів прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що російська сторона вважає вихід українських військових із Донбасу однією з важливих умов.

Також перед початком зустрічі Зеленський провів консультації з українською переговорною групою. Після завершення першого дня переговорів Рустем Умєров повідомив окремі деталі перемовин в Абу-Дабі.

Все що відомо про першу тристоронню зустріч України, США та РФ, а також що передувало цій зустрічі, - читайте у матеріалі РБК-Україна.

Мирні переговориПеремир'я Росії та УкраїниРустем УмєровВійна в УкраїніСполучені Штати Америки