В Абу-Дабі завершились перемовини України, США та Росії

Водночас, як повідомив журналіст Axios Барак Равід із посиланням на українських офіційних осіб, переговори пройшли у "позитивному" та "конструктивному" ключі.

За його словами, сторони домовилися провести ще один раунд перемовин в Абу-Дабі вже наступного тижня.

Що обговорювали

Нагадаємо, сьогодні, 24 січня, розпочався другий день переговорів між Україною, США та РФ щодо мирного плану. Зустрічі проходили в різних форматах, а ключовими темами стали питання створення буферних зон та механізми контролю.

Варто зауважити, що переговори відбувалися за зачиненими дверима, тому деталі домовленостей наразі не розголошуються.