В Абу-Даби завершились переговоры Украины, США и России

Фото: Рустем Умеров (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Переговоры между Украиной, Соединенными Штатами и Россией в Абу-Даби завершились.

Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила пресс-секретарь Умерова Диана Давитян.

В то же время, как сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на украинских официальных лиц, переговоры прошли в "позитивном" и "конструктивном" ключе.

По его словам, стороны договорились провести еще один раунд переговоров в Абу-Даби уже на следующей неделе.

Что обсуждали

Напомним, сегодня, 24 января, начался второй день переговоров между Украиной, США и РФ по мирному плану. Встречи проходили в разных форматах, а ключевыми темами стали вопросы создания буферных зон и механизмы контроля.

Стоит заметить, что переговоры проходили за закрытыми дверями, поэтому детали договоренностей пока не разглашаются.

Переговоры в Абу-Даби

Вчера, 23 января, в Абу-Даби стартовали переговоры с участием делегаций Украины, России и США. Украинскую сторону возглавляет секретарь СНБО Рустем Умеров.

Президент Владимир Зеленский отметил, что ключевой темой встречи станет территориальный вопрос, в частности по Донбассу.

Накануне переговоров пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона считает выход украинских военных с Донбасса одним из важных условий.

Также перед началом встречи Зеленский провел консультации с украинской переговорной группой. После завершения первого дня переговоров Рустем Умеров сообщил отдельные детали переговоров в Абу-Даби.

Все что известно о первой трехсторонней встрече Украины, США и РФ, а также что предшествовало этой встрече, - читайте в материале РБК-Украина.

