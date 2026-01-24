В Абу-Даби завершились переговоры Украины, США и России
Переговоры между Украиной, Соединенными Штатами и Россией в Абу-Даби завершились.
Как сообщает РБК-Украина, об этом заявила пресс-секретарь Умерова Диана Давитян.
В то же время, как сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на украинских официальных лиц, переговоры прошли в "позитивном" и "конструктивном" ключе.
По его словам, стороны договорились провести еще один раунд переговоров в Абу-Даби уже на следующей неделе.
Что обсуждали
Напомним, сегодня, 24 января, начался второй день переговоров между Украиной, США и РФ по мирному плану. Встречи проходили в разных форматах, а ключевыми темами стали вопросы создания буферных зон и механизмы контроля.
Стоит заметить, что переговоры проходили за закрытыми дверями, поэтому детали договоренностей пока не разглашаются.
Переговоры в Абу-Даби
Вчера, 23 января, в Абу-Даби стартовали переговоры с участием делегаций Украины, России и США. Украинскую сторону возглавляет секретарь СНБО Рустем Умеров.
Президент Владимир Зеленский отметил, что ключевой темой встречи станет территориальный вопрос, в частности по Донбассу.
Накануне переговоров пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что российская сторона считает выход украинских военных с Донбасса одним из важных условий.
Также перед началом встречи Зеленский провел консультации с украинской переговорной группой. После завершения первого дня переговоров Рустем Умеров сообщил отдельные детали переговоров в Абу-Даби.
Все что известно о первой трехсторонней встрече Украины, США и РФ, а также что предшествовало этой встрече, - читайте в материале РБК-Украина.