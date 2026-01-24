В Абу-Даби завершились переговоры Украины, США и России

Переговоры между Украиной, Соединенными Штатами и Россией в Абу-Даби завершились.

Как сообщает РБК-Украина , об этом заявила пресс-секретарь Умерова Диана Давитян.

В то же время, как сообщил журналист Axios Барак Равид со ссылкой на украинских официальных лиц, переговоры прошли в "позитивном" и "конструктивном" ключе.

По его словам, стороны договорились провести еще один раунд переговоров в Абу-Даби уже на следующей неделе.

Что обсуждали

Напомним, сегодня, 24 января, начался второй день переговоров между Украиной, США и РФ по мирному плану. Встречи проходили в разных форматах, а ключевыми темами стали вопросы создания буферных зон и механизмы контроля.

Стоит заметить, что переговоры проходили за закрытыми дверями, поэтому детали договоренностей пока не разглашаются.