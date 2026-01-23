В Абу-Дабі вже відбулася перша розмова між командами України, США і РФ, - Зеленський

Сьогодні, 23 січня, в Абу-Дабі зустрічаються дипломатичні команди України, США і РФ. Перша розмова між ними вже відбулася.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву українського лідера Володимира Зеленського в Telegram.
"Майже щогодини доповідають мені українські представники - вони зараз знаходяться в Еміратах, там сьогодні українська, американська та російська делегації, була вже розмова. Важливо, бо давно не було таких тристоронніх форматів зустрічей", - сказав президент.
Він наголосив, що представники трьох країн обговорюють параметри закінчення війни в Україні. Зеленський зауважив, що у переговорників "має бути принаймні частина відповідей від Росії", і додав, що РФ має бути готова "завершити війну, яку сама ж і почала".
"Українські позиції чіткі. Рамки для діалогу я визначив для нашої делегації. Постійно делегація на зв’язку - Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця. Завтра до перемовин ще приєднаються генерал Гнатов, начальник Генерального штабу, та представник ГУР Скібіцький", - йдеться у заяві українського лідера.
Зеленський зазначив, що робити висновки по змісту перемовин ще рано. Водночас він наголосив на важливості бажання закінчити війну не тільки в України, а й і в Росії.
Нагадаємо, за словами Зеленського, на зустрічі в Абу-Дабі ключовим питанням стане територіальне щодо Донбасу.
Зазначимо, РФ заявила, що без вирішення питання територій розраховувати на мир в Україні не варто. Прессекретар Кремля Дмитро Пєсков заявив, що українські військові мають покинути територію Донбасу. Він назвав це "важливою умовою російської сторони".
Сьогодні, 23 січня, Володимир Зеленський затвердив склад делегації на тристоронніх переговорах в Абу-Дабі. Переговорну групу України очолив секретар РНБО Рустем Умєров.
Крім того, Володимир Зеленський провів консультації з українською делегацією, яка перебуває в ОАЕ для проведення тристоронніх переговорів зі США та країною-агресоркою.
Все що відомо про першу тристоронню зустріч України, США та РФ, а також що передувало цій зустрічі - читайте у матеріалі РБК-Україна.