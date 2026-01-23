В Абу-Дабі вже відбулася перша розмова між командами України, США і РФ, - Зеленський

"Майже щогодини доповідають мені українські представники - вони зараз знаходяться в Еміратах, там сьогодні українська, американська та російська делегації, була вже розмова. Важливо, бо давно не було таких тристоронніх форматів зустрічей", - сказав президент.

Він наголосив, що представники трьох країн обговорюють параметри закінчення війни в Україні. Зеленський зауважив, що у переговорників "має бути принаймні частина відповідей від Росії", і додав, що РФ має бути готова "завершити війну, яку сама ж і почала".

"Українські позиції чіткі. Рамки для діалогу я визначив для нашої делегації. Постійно делегація на зв’язку - Рустем Умєров, Кирило Буданов, Давид Арахамія, Сергій Кислиця. Завтра до перемовин ще приєднаються генерал Гнатов, начальник Генерального штабу, та представник ГУР Скібіцький", - йдеться у заяві українського лідера.

Зеленський зазначив, що робити висновки по змісту перемовин ще рано. Водночас він наголосив на важливості бажання закінчити війну не тільки в України, а й і в Росії.