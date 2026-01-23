В Абу-Даби уже состоялся первый разговор между командами Украины, США и РФ, - Зеленский

"Почти каждый час докладывают мне украинские представители - они сейчас находятся в Эмиратах, там сегодня украинская, американская и российская делегации, был уже разговор. Важно, потому что давно не было таких трехсторонних форматов встреч", - сказал президент.

Он отметил, что представители трех стран обсуждают параметры окончания войны в Украине. Зеленский отметил, что у переговорщиков "должна быть по крайней мере часть ответов от России", и добавил, что РФ должна быть готова "завершить войну, которую сама же и начала".

"Украинские позиции четкие. Рамки для диалога я определил для нашей делегации. Постоянно делегация на связи - Рустем Умеров, Кирилл Буданов, Давид Арахамия, Сергей Кислица. Завтра к переговорам еще присоединятся генерал Гнатов, начальник Генерального штаба, и представитель ГУР Скибицкий", - говорится в заявлении украинского лидера.

Зеленский отметил, что делать выводы по содержанию переговоров еще рано. В то же время он отметил важность желания закончить войну не только у Украины, но и у России.