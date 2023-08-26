UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Абсолютно сучасна ракета. Данілов розповів, чим було знищено С-400 "Тріумф"

Фото: Олексій Данілов, секретар РНБО (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Сергій Пишкін

Україна розробила нову сучасну ракету, яка показала себе бездоганно під час нещодавнього знищення російської системи С-400 "Тріумф" в Криму.

Про це розповів секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ефір "Українського Радіо".

Як відзначив Данілов, ракета, яку використали воїни, була "новою й абсолютно сучасною". 

"Так, це наш новий виріб, який показав себе абсолютно бездоганно", - додав секретар РНБО. 

Данілов не розкривав інших деталей, чи була, наприклад, ракета новою розробкою, або ж модифікацією вже наявного озброєння. Водночас він зауважив, що це розробка українського оборонно-промислового комплексу в рамках програми, започаткованої 2020 року.

Знищення "тріумфу" 

23 серпня в Оленівці, на заході Криму, пролунало близько 7 вибухів, внаслідок чого піднявся густий клуб диму. Пізніше стало відомо про те, що удар припав на військову частину росіян

В розвідці додали, що нашим воїнам вдалось знищити комплекс С-400 "Тріумф" у Криму

Як розповіла на наступний день речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, окрім "Тріумфу", військові знищили або ж пошкодили ще три ворожі пускові установки С-300

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
РНБОВійна в Україні