Абсолютно сучасна ракета. Данілов розповів, чим було знищено С-400 "Тріумф"

Як відзначив Данілов, ракета, яку використали воїни, була "новою й абсолютно сучасною".

"Так, це наш новий виріб, який показав себе абсолютно бездоганно", - додав секретар РНБО.

Данілов не розкривав інших деталей, чи була, наприклад, ракета новою розробкою, або ж модифікацією вже наявного озброєння. Водночас він зауважив, що це розробка українського оборонно-промислового комплексу в рамках програми, започаткованої 2020 року.

Знищення "тріумфу"

23 серпня в Оленівці, на заході Криму, пролунало близько 7 вибухів, внаслідок чого піднявся густий клуб диму. Пізніше стало відомо про те, що удар припав на військову частину росіян.

В розвідці додали, що нашим воїнам вдалось знищити комплекс С-400 "Тріумф" у Криму.

Як розповіла на наступний день речниця Сил оборони Півдня Наталія Гуменюк, окрім "Тріумфу", військові знищили або ж пошкодили ще три ворожі пускові установки С-300.