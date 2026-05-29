Абрикоси та персики можуть стати дефіцитними: чого чекати влітку

Аномально холодний квітень в Україні найбільше вдарив по фруктово-ягідній групі. Під ризиком опинилися абрикоси, персики, рання черешня та полуниця.

Про це в коментарі РБК-Україна заявив аналітик Український клуб аграрного бізнесу Максим Гопка.

За словами експерта, найбільший вплив весняних заморозків буде відчутний саме на початку сезону, коли ринок ще не насичений продукцією.

"Під ризиком - абрикоси, персики, рання черешня та рання полуниця. Особливо це стосується перших тижнів сезону, коли ринок ще не насичений", - пояснив Гопка.

Водночас абрикоси та персики через втрату частини врожаю можуть стати дефіцитними. Експерт зазначив, що ціни на ці фрукти значною мірою залежатимуть від імпорту.

Своєю чергою виконавчий директор "Економічного дискусійного клубу" Олег Пендзин у розмові з РБК-Україна вважає, що дефіцит абрикосів чи черешні не стане критичним для українців, оскільки ці продукти не належать до соціально значущих.

"Без малини можна прожити, як і без черешні чи абрикоса. Ви не зможете прожити без хліба, без картоплі, без городини, без круп", - зазначив Пендзин у коментарі РБК-Україна.

За його словами, у разі нестачі українських фруктів на ринку зросте імпорт із Туреччини та країн Середньої Азії.