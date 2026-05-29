Абрикосы и персики могут стать дефицитными: чего ждать летом

Аномально холодный апрель в Украине больше всего ударил по фруктово-ягодной группе. Под риском оказались абрикосы, персики, ранняя черешня и клубника.

Об этом в комментарии РБК-Украина заявил аналитик Украинский клуб аграрного бизнеса Максим Гопка.

По словам эксперта, наибольшее влияние весенних заморозков будет ощутимо именно в начале сезона, когда рынок еще не насыщен продукцией.

"Под риском - абрикосы, персики, ранняя черешня и ранняя клубника. Особенно это касается первых недель сезона, когда рынок еще не насыщен", - пояснил Гопка.

В то же время абрикосы и персики из-за потери части урожая могут стать дефицитными. Эксперт отметил, что цены на эти фрукты в значительной степени будут зависеть от импорта.

В свою очередь исполнительный директор "Экономического дискуссионного клуба" Олег Пендзин в разговоре с РБК-Украина считает, что дефицит абрикосов или черешни не станет критическим для украинцев, поскольку эти продукты не относятся к социально значимым.

"Без малины можно прожить, как и без черешни или абрикоса. Вы не сможете прожить без хлеба, без картофеля, без овощей, без круп", - отметил Пендзин в комментарии РБК-Украина.

По его словам, в случае нехватки украинских фруктов на рынке вырастет импорт из Турции и стран Средней Азии.