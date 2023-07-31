Abrams для України. Чим танки для ЗСУ відрізняються від сучасних зразків

Основні бойові танки американського виробництва Abrams незабаром з’являться вздовж лінії фронту в Україні, однак це будуть не ті моделі, що спочатку обіцяв Вашингтон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Newsweek .

У четвер Politico повідомило, що надані США танки Abrams прибудуть на українську лінію фронту у вересні, посилаючись на шість осіб, знайомих із планами доставки танків. За даними видання, Abrams спочатку відправиться до Німеччини в серпні для ремонту, а потім буде відправлений в Україну.

Наприкінці січня США обіцяли загалом 31 танк Abrams. Вже 21 березня Пентагон заявив, що США не надсилатимуть в Україну Abrams M1A2 наступного покоління, на доставку якого знадобиться близько року.

Однак пізніше в Міністерстві оборони США заявили, що восени Україна отримає відремонтовані танки M1A1 "швидше, ніж очікувалося спочатку".

"Мова йде про те, щоб цей важливий бойовий потенціал якнайшвидше перейшов до рук українців", - сказав прес-секретар Пентагону г енерал Пет Райдер.

За його словами, ці старі танки мали б "дуже подібні можливості" до більш пізніх M1A2. У Пентагоні також повідомили, що вони матимуть 120-міліметрову основну гармату та великокаліберний кулемет 50-го калібру.

"Abrams, безумовно, матиме значення на полі бою", - сказав журналістам генерал-лейтенант Дуглас Сімс.

Чим новітні танки Abrams відрізняються від попередніх поколінь

Водночас за словами Марини Мірон, постдокторського дослідника відділу військових досліджень Королівського коледжу Лондона простіший варіант краще підійде для України, враховуючи часові обмеження.

"M1A1 SA такий же живучий і маневрений, як і більш сучасні варіанти", - заявили в армії США.

Мірон пояснив, що електроніка M1A2, як правило, більш досконала, пропонуючи деякі переваги екіпажу танка, зокрема навіднику та командиру.

"Однак системи є складнішими та вимагають більше навчання та підтримки, що робить конструкцію M1A1 кращим вибором для того, щоб танки стали придатними для використання в Україні" - додав він.

Експерти раніше припускали, що високотехнологічні Abrams, які є складнішими платформами порівняно з іншими танками, втратять частину своєї найдосконалішої електроніки до того, як побачать бойові дії в Україні.

За даними Politico, з танків "вилучають найбільш чутливу техніку, включаючи в деяких випадках секретну броню зі збідненого урану, перш ніж їх можна буде відправити в Україну".

"M1A2 оснащений додатковою тепловізійною оптикою як для водія, так і для командира, що забезпечує покращену обізнаність про ситуацію для всього екіпажу під час протистояння з іншими танками своєї епохи, включаючи T-72", - сказав аналітик наземної сфери GlobalData Трістан Зауер.

За його словами, це полегшує нічні дії танкових боїв.

Загалом армія США описує M1A2 SEPv3 як "найнадійніший танк Abrams, коли-небудь створений", а M1A2 SEPv4, який зараз розробляється, як "найбільш смертоносний танк Abrams", який серед інших оновлень матиме приціл третього покоління FLIR.

Постачання Abrams в Україну

Сполучені Штати пообіцяли передати Україні 31 танк Abrams. Спочатку у Вашингтоні анонсували передачу версії M1A2, але пізніше через довгі терміни постачання надати захотіли версію M1A1.

У березні представники Пентагону повідомляли, що передачу танків хочуть завершити до осені 2023 року. Незабаром міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що американські танки Abrams не братимуть участь у цьому контрнаступі ЗСУ.

У липні стало відомо, що, за даними джерел у Пентагоні, військовослужбовці ЗСУ, які проходять навчання з експлуатації американських танків Abrams на базі в Німеччині, можуть бути готові до бою вже за кілька тижнів.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.