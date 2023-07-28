Перші танки Abrams прибудуть до України у вересні, - Politico

Сполучені Штати розраховують, що перші танки Abrams прибудуть до України у вересні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico .

За словами кількох джерел, знайомих із планом постачання американських танків, Abrams, ймовірно, прибудуть до України у вересні. У серпні планується відправити кілька танків Abrams до Німеччини, де вони пройдуть остаточний ремонт та модернізацію. Як тільки цей процес буде завершено, першу партію Abrams буде відправлено до України.

За даними видання, в адміністрації Байдена мають намір якнайшвидше доставити Україні більше обіцяного озброєння, щоб надати допомогу в контрнаступі та зміцненні оборони країни у довгостроковій перспективі. Повідомляється, що перша партія складатиметься із шести-восьми танків. Усього США планують відправити 31 танк.

"Ми безперечно працюємо над тим, щоб доставити їх (танки – ред.) в Україну якнайшвидше", - заявив представник Пентагону полковник Мартін О'Доннелл.

Перш ніж ЗСУ зможуть розпочати експлуатацію танків, вони мають пройти 10-тижневий курс навчання на 31 навчальному танку на армійській базі Графенвер у Німеччині. За словами джерела у Пентагоні, українські танкісти мають закінчити навчання на Abrams у серпні.

За словами джерел, перші танки можуть прибути в Україну навіть у серпні, але ці терміни надмірно оптимістичні.

Постачання Abrams в Україну

Сполучені Штати пообіцяли передати Україні 31 танк Abrams. Спочатку у Вашингтоні анонсували передачу версії M1A2, але пізніше через довгі терміни постачання надати захотіли версію M1A1.

У березні представники Пентагону повідомляли, що передачу танків хочуть завершити до осені 2023 року. Незабаром міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що американські танки Abrams не братимуть участь у цьому контрнаступі ЗСУ.

У липні стало відомо, що, за даними джерел у Пентагоні, військовослужбовці ЗСУ, які проходять навчання з експлуатації американських танків Abrams на базі в Німеччині, можуть бути готові до бою вже за кілька тижнів.