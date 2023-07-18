ЗМІ назвали термін готовності до бою військових ЗСУ на танках Abrams

Військовослужбовці ЗСУ, які проходять навчання з експлуатації американських танків Abrams на базі у Німеччині, можуть бути готові до бою вже за кілька тижнів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на оборонне видання Stars and Stripes .

На полігоні у німецькій Баварії наразі проходять підготовку близько 200 українських стажистів. Як розповіли інструктори у розмові з журналістами, бійці ЗСУ будуть готові використовувати "Абрамси" на фронті в Україні проти російських окупантів уже "незабаром".

За словами представника сил США, який бере участь у навчанні, українські військові "хочуть знати якнайбільше деталей, які ми можемо надати, вони енергійні, натхненні та готові".

Очікується, що приблизно через тиждень екіпажі, які керували кожним танком окремо, завершать свою кваліфікацію та перейдуть до бойової стрільби у складі взводів по чотири танки та рот близько дюжини.

Коли Україна може отримати Abrams

У Міноборони США планують передати в Україну 31 відремонтований танк Abrams M1 цієї осені.

"Оскільки ми продовжуємо навчати українські Збройні Сили використанню все більш досконалих систем озброєнь, ми продовжуємо дивуватися з того, як швидко вони адаптуються", - заявив у п'ятницю офіційний представник Європейського командування США капітан Вільям Спікс на полігоні Графенвер.

Навчання продовжиться після того, як українські солдати покинуть Німеччину, і екіпажам буде створено канали для зв'язку з американськими експертами у разі виникнення проблем, заявив представник Пентагону.

Як зазначало у травні видання USA Today, "Абрамси", на яких навчаються українські стажери, відрізняються від тих, що будуть відправлені на поле бою. Бойові танки спочатку модифікують, прибравши чутливі технології, щоб вони не потрапили до рук російських військових.

Журналісти також звертають увагу на те, що танки Abrams можуть бути менш придатними до умов війни в Україні, ніж, наприклад, німецькі Leopard.

Нагадаємо, раніше міністр оборони України Олексій Резніков заявляв, що танки Abrams не візьмуть участь у цьому контрнаступі ЗСУ.