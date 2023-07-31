Abrams для Украины. Чем танки для ВСУ отличаются от современных образцов

Основные боевые танки американского производства Abrams вскоре появятся вдоль линии фронта в Украине, однако это будут не те модели, которые изначально обещал Вашингтон.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Newsweek .

В четверг Politico сообщило, что предоставленные США танки Abrams прибудут на украинскую линию фронта в сентябре, ссылаясь на шесть человек, знакомых с планами доставки танков. По данным издания, Abrams сначала отправится в Германию в августе для ремонта, а затем будет отправлен в Украину.

В конце января США обещали в целом 31 танк Abrams. Уже 21 марта Пентагон заявил, что США не будут отправлять в Украину Abrams M1A2 следующего поколения, на доставку которого понадобится около года.

Однако позже в Министерстве обороны США заявили, что осенью Украина получит отремонтированные танки M1A1 "быстрее, чем ожидалось изначально".

"Речь идет о том, чтобы этот важный боевой потенциал как можно быстрее перешел в руки украинцев", - сказал пресс-секретарь Пентагона генерал Пэт Райдер.

По его словам, эти старые танки имели бы "очень подобные возможности" к более поздним M1A2. В Пентагоне также сообщили, что они будут иметь 120-миллиметровую основную пушку и крупнокалиберный пулемет 50-го калибра.

"Abrams, безусловно, будет иметь значение на поле боя", - сказал журналистам генерал-лейтенант Дуглас Симс.

Чем новейшие танки Abrams отличаются от предыдущих поколений

В то же время по словам Марины Мирон, постдокторского исследователя отдела военных исследований Королевского колледжа Лондона более простой вариант лучше подойдет для Украины, учитывая временные ограничения.

"M1A1 SA такой же живучий и маневренный, как и более современные варианты", - заявили в армии США.

Мирон пояснил, что электроника M1A2, как правило, более совершенна, предлагая некоторые преимущества экипажу танка, в частности наводчику и командиру.

"Однако системы являются более сложными и требуют больше обучения и поддержки, что делает конструкцию M1A1 лучшим выбором для того, чтобы танки стали пригодными для использования в Украине", - добавил он.

Эксперты ранее предполагали, что высокотехнологичные Abrams, которые являются более сложными платформами по сравнению с другими танками, потеряют часть своей самой совершенной электроники до того, как увидят боевые действия в Украине.

По данным Politico, из танков "изымают наиболее чувствительную технику, включая в некоторых случаях секретную броню из обедненного урана, прежде чем их можно будет отправить в Украину".

"M1A2 оснащен дополнительной тепловизионной оптикой как для водителя, так и для командира, что обеспечивает улучшенную осведомленность о ситуации для всего экипажа во время противостояния с другими танками своей эпохи, включая T-72", - сказал аналитик наземной сферы GlobalData Тристан Зауэр.

По его словам, это облегчает ночные действия танковых боев.

В целом армия США описывает M1A2 SEPv3 как "самый надежный танк Abrams, когда-либо созданный", а M1A2 SEPv4, который сейчас разрабатывается, как "самый смертоносный танк Abrams", который среди других обновлений будет иметь прицел третьего поколения FLIR.

Снабжение Abrams в Украину.

Соединенные Штаты пообещали передать Украине 31 танк Abrams. Сначала в Вашингтоне анонсировали передачу версии M1A2, но позже из-за долгих сроков поставки предоставить захотели версию M1A1.

В марте представители Пентагона сообщали, что передачу танков хотят завершить к осени 2023 года. Вскоре министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что американские танки Abrams не будут участвовать в этом контрнаступлении ВСУ.

В июле стало известно, что, по данным источников в Пентагоне, военнослужащие ВСУ, проходящие обучение по эксплуатации американских танков Abrams на базе в Германии, могут быть готовы к бою уже через несколько недель.

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