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"А когда не нападать?". Лавров заявил, что Россия никогда не угрожала украинскому народу

Новина українською →
Москва, Пятница 21 января 2022 14:16
"А когда не нападать?". Лавров заявил, что Россия никогда не угрожала украинскому народу Фото: глава МИД РФ Сергей Лавров (Getty Images)
Автор: Мария Кучерявец

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что их страна якобы никогда не угрожала украинскому народу. И добавил, что Россия "не собирается нападать на Украину".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его заявление во время брифинга.

На вопрос журналиста, насколько велика угроза вторжения РФ в Украину, учитывая накопления войск вблизи границы, и почему Россия взимает силы в Украину именно сейчас, он ответил:

"Вы утверждаете, что мы собираемся напасть на Украину, хотя мы много раз говорили, что не собираемся. Вы спрашиваете, почему сейчас? А когда не нападать, то нам?".

Лавров отметил, что Россия якобы никогда не угрожала гражданам Украины.

"Россия никогда не угрожала украинскому народу. Зеленский заявил публично, что если кто-то чувствует себя российским - пусть убирается в Россию, Поэтому, кто кому угрожает, и во что угрозы могут вылиться этот большой вопрос", - добавил он.

Отметим, сегодня в Женеве прошли переговоры госсекретаря США Энтони Блинкена и министра иностранных дел России Сергея Лаврова. На них обсуждались так называемые "гарантии безопасности" для РФ, в которых, в частности, Кремль требует "гарантий" не вступления Украины в НАТО.

В частности, Госсекретарь США заверил, что Запад благосклонен к диалогу, но готов к жесткому ответу на агрессию против Украины.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский назвал возможный сценарий дальнейшей военной российской эскалации. Он предполагает, что РФ может оккупировать Харьков.

При этом, по данным Министерства обороны Украины, РФ сторона разместила вблизи украинских границ более 127 000 военных.

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