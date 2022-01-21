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"А коли не нападати?" Лавров заявив, що Росія ніколи не загрожувала українському народу

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Москва, П'ятниця 21 січня 2022 14:16
"А коли не нападати?" Лавров заявив, що Росія ніколи не загрожувала українському народу Фото: глава МЗС РФ Сергій Лавров (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

Міністр закордонних справ РФ Сергій Лавров заявив, що їх країна нібито ніколи не загрожувала українському народові. Та додав, що Росія "не збирається нападати на Україну".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його заяву під час брифінгу.

На запитання журналіста, наскільки велика загроза вторгнення РФ в Україну, враховуючи накопичення військ поблизу кордону, і чому Росія стягує сили до України саме зараз він відповів:

"Ви стверджуєте, що ми збираємося напасти на Україну, хоча ми багато разів говорили, що не збираємося. Ви питаєте чому зараз? А коли не нападати, то нам?".

Лавров зазначив, що Росія нібито ніколи не загрожувала громадянам України.

"Росія ніколи не загрожувала українському народу. Зеленський заявив публічно, що якщо хтось почувається російським - нехай забирається в Росію, Тому, хто кому загрожує, і у що загрози можуть вилитися це велике питання", - додав він.

Зазначимо, сьогодні в Женеві пройшли переговори держсекретаря США Ентоні Блінкена і міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова. На них обговорювалися так звані "гарантії безпеки" для РФ, в яких, зокрема, Кремль вимагає "гарантій" невступу України в НАТО.

Зокрема, Держсекретар США запевнив, що Захід прихильний діалогу, але готовий до жорсткої відповіді на агресію проти України.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав можливий сценарій подальшої військової російської ескалації. Він припускає, що РФ може окупувати Харків.

При цьому, за даними Міністерства оборони України, РФ сторона розмістила поблизу українських кордонів понад 127 000 військових.

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