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Загрязнения на Камчатке: ученые заявили о гибели 95% обитателей морского дна в бухте

Автор: РБК-Украина

Специалисты обнаружили массовую гибель морских организмов, обитающих на дне Авачинской бухты недалеко от побережья Камчатки. Около 95% - мертвы.

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Об этом сообщает пресс-служба правительства Камчатского края.

При погружении было обнаружено, что на глубинах от 10 до 15 м наблюдается массовая гибель организмов, обитающих в грунте дна.

Научный сотрудник Кроноцкого заповедника и Тихоокеанского института географии Иван Усатов отметил, что в бухте сохранились отдельные большие рыбы, креветки, крабы, но в существенно малом количестве.

При погружении в районе острова Старичкова и бухты Спасения исследователи также обнаружили массовые останки мертвого бентоса (организмов, обитающих в грунте дна). Кроме того, подводный фотограф сообщил, что из-за погружения в бухте у него был ожог слизистой.

Участники экспедиции констатировали, что масштаб бедствия будет только увеличиваться.

Напомним, в России в Камчатском крае с начала сентября стали фиксировать множественные отравления после контакта с океаном.

Некоторые жаловались на ожог слизистой даже просто после прогулки по побережью. При этом местные власти заявляли, что информация в сети об утечке ядовитых отходов в океан на Камчатке - ложная.

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