Забруднення на Камчатці: вчені заявили про загибель 95% мешканців морського дна в бухті

Фахівці виявили масову загибель морських організмів, що мешкають на дні Авачинської бухти неподалік від узбережжя Камчатки. Близько 95% - мертві.

Про це повідомляє пресслужба уряду Камчатського краю, передає РБК.



При зануренні було виявлено, що на глибинах від 10 до 15 м спостерігається масова загибель організмів, що мешкають в ґрунті дна.

Науковий співробітник Кроноцького заповідника і Тихоокеанського інституту географії Іван Усатов зазначив, що в бухті збереглися окремі великі риби, креветки, краби, але в значно меншій кількості.



При зануренні в районі острова Старичкова і бухти Порятунку дослідники також виявили масові останки мертвого бентосу (організмів, що мешкають в ґрунті дна). Крім того, підводний фотограф повідомив, що через занурення в бухті у нього був опік слизової оболонки.

Учасники експедиції констатували, що масштаб лиха буде тільки збільшуватися.



Нагадаємо, в Росії в Камчатському краї з початку вересня стали фіксувати численні отруєння після контакту з океаном.

Дехто скаржився на опік слизової навіть просто після прогулянки по узбережжю. При цьому місцева влада заявляла, що інформація в мережі про витік отруйних відходів в океан на Камчатці - помилкова.