90% доходів від заморожених активів РФ мають піти на зброю для України, - Шольц

Наразі західні країни заморозили близько 300 млрд доларів російських активів. Варіант з конфіскацією фактично відкинутий через можливу незаконність таких дій. Натомість розглядається використання на підтримку України прибутку, тобто відсотків, від цих активів.

Остаточне рішення має бути прийнято на саміті G7 в Італії у червні.

Посол Європейського союзу в Україні Катаріна Матернова вважає, що Україна, ймовірно, вже до кінця 2024 року зможе отримати прибуток від російських активів, які заморозили країни Заходу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.