UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

90% доходів від заморожених активів РФ мають піти на зброю для України, - Шольц

Фото: Канцлер Німеччини Олаф Шольц (getty images)
Автор: Вадим Ребрина

Канцлер Німеччини Олаф Шольц підтримав попередню пропозицію ЄС, заявивши, що близько 90% доходів, отриманих від заморожених російських активів, мають бути витрачені на закупівлю зброї для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

"Важливо, що ми також погодилися з тим, що ці гроші можуть бути використані для закупівель зброї не тільки в ЄС, а у всьому світі", — сказав Шольц журналістам після зустрічі з членами урядів трьох балтійських країн у Ризі.

Використання заморожених активів РФ на користь України

Наразі західні країни заморозили близько 300 млрд доларів російських активів. Варіант з конфіскацією фактично відкинутий через можливу незаконність таких дій. Натомість розглядається використання на підтримку України прибутку, тобто відсотків, від цих активів.

Остаточне рішення має бути прийнято на саміті G7 в Італії у червні.

Посол Європейського союзу в Україні Катаріна Матернова вважає, що Україна, ймовірно, вже до кінця 2024 року зможе отримати прибуток від російських активів, які заморозили країни Заходу.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Олаф ШольцВійна в Україні