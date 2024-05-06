90% доходов от замороженных активов РФ должны пойти на оружие для Украины, - Шольц

В настоящее время западные страны заморозили около 300 млрд. долларов российских активов. Вариант с конфискацией фактически отвергнут из-за возможной незаконности подобных действий. В то же время рассматривается использование для поддержки Украины прибыли, то есть процентов, от этих активов.

Окончательное решение должно быть принято на саммите G7 в Италии в июне.

Посол Европейского союза в Украине Катарина Матернова считает, что Украина, вероятно, уже к концу 2024 года сможет получить прибыль от заморозивших страны Запада российских активов.

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