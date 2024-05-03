G7 вже не розглядає повну конфіскацію активів РФ, але ще є варіанти, - FT

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Financial Times.

Представники G7 розповіли виданню, що питання конфіскації російських активів вже не стоїть на порядку денному. Замість цього вони шукають альтернативні способи отримання коштів із заморожених активів.

Одну з ідей запропонувала у лютому Бельгія. У депозитарії Euroclear зберігається близько 190 млрд євро резервів центробанку РФ, які пропонують використати як забезпечення під залучення боргового фінансування для України. Але ця ідея ризикована, тому європейські країни виступають проти.

У квітні 2024 році США розробили іншу ініціативу, щоб залучити фінансування для України через позику або облігації під заставу майбутніх прибутків від заморожених активів.

У США вважають, що це дозволить залучити до 50 млрд доларів для України. Це не несе таких ризиків, як ідея Бельгії.

Головна проблема європейського плану полягає у тому, що Україні потрібні гроші зараз. Крім того, якщо війна закінчиться найближчим часом, то це викличе проблему - що робити з коштами. Гроші, отримані під заставу очікуваних десятилітніх прибутків, мають бути підкріплені державними гарантіями.

"Якщо колись відбудуться мирні переговори й Україна вирішить взяти в них участь, може виникнути ситуація, коли Росія вимагатиме назад свої заморожені активи, а в обмін погодиться піти Україні на територіальні поступки. Цього не можна буде зробити, якщо ви вже заклали активи", - пояснив один з чиновників Німеччини.