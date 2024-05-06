90% доходов от замороженных активов РФ должны пойти на оружие для Украины, - Шольц

Канцлер Германии Олаф Шольц поддержал предварительное предложение ЕС, заявив, что около 90% доходов, полученных от замороженных российских активов, должны быть израсходованы на закупку оружия для Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Важно, что мы также согласились с тем, что эти деньги могут быть использованы для закупок оружия не только в ЕС, но и во всем мире", — сказал Шольц журналистам после встречи с членами правительств трех балтийских стран в Риге.

В настоящее время западные страны заморозили около 300 млрд. долларов российских активов. Вариант с конфискацией фактически отвергнут из-за возможной незаконности подобных действий. В то же время рассматривается использование для поддержки Украины прибыли, то есть процентов, от этих активов.

Окончательное решение должно быть принято на саммите G7 в Италии в июне.

Посол Европейского союза в Украине Катарина Матернова считает, что Украина, вероятно, уже к концу 2024 года сможет получить прибыль от заморозивших страны Запада российских активов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.