По 9 годин без світла. Де відключають електрику: список областей і графіки

Сьогодні, 23 жовтня світло за графіками вимикають у 12 регіонах України з 07:00 по 23:00.

Також у цей же час у тих же областях діють графіки обмеження потужності для промисловості та бізнесу.

Київ

У столиці графік відключень розбитий на 30-хвилинні інтервали. Кожна черга розділена на дві підчерги: 1.1 та 1.2, 2.1 та 2.2 і т.д.

Мінімум 3,5 години між можливими відключеннями при відсутності аварій у мережі, зазначають в ДТЕК.

Електрику для споживачів вимикають за таким графіком:

Підгрупа 1.1 відключення:

з 09:00 до 18:00

з 21:00 до 23:00

Підгрупа 1.2 відключення:

з 09:00 до 18:00

з 21:00 до 23:00

Підгрупа 2.1 відключення:

з 10:00 до 18:00

з 20:00 до 23:00

Підгрупа 2.2 відключення:

з 10:00 до 18:00

з 20:00 до 23:00

Підгрупа 3.1 відключення:

з 13:00 до 21:00

Підгрупа 3.2 відключення:

з 13:00 до 21:00

Підгрупа 4.1 відключення:

з 17:00 до 21:00

Підгрупа 4.2 відключення:

з 17:00 до 21:00

Підгрупа 5.1 відключення:

з 07:00 до 14:00

Підгрупа 5.2 відключення:

з 07:00 до 14:00

Підгрупа 6.1 відключення:

з 07:00 до 11:00

з 17:00 до 22:00

Підгрупа 6.2 відключення:

з 07:00 до 11:00

з 17:00 до 22:00

Найбільший проміжок без світла, вказаний у графіках, для киян становить 9 годин.

Зазначимо, що жителі Києва можуть ознайомитися з графіком погодинних відключень за допомогою кількох методів, а саме в YASNO та ДТЕК.

Київська область

У ДТЕК Київські регіональні електромережі також проінформували що сьогодні, за розпорядженням "Укренерго", діятимуть стабілізаційні відключення - з 7:00 до 23:00.

Перевірити свій графік відключень жителі Київщини можуть на таких ресурсах, вказавши свою адресу, а саме:

у чат-боті в Telegram (https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot);

у Viber (https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi);

на офіційному сайті (https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).

Полтавська область

На Полтавщині у зв'язку зі складною ситуацією в енергосистемі України, з 07:00 по 23:00 запроваджений ГПВ в обсязі 1.5 черг.

Там без світла в середньому споживачі по 3 години. Графіки є на сайті обленерго.

Черкаська область

На Черкащині години відсутності електропостачання по таким чергам (підчергам):

1.1 11:00 - 13:00, 19:00 - 21:00

1.2 11:00 - 13:00, 19:00 - 21:00

2.1 11:00 - 13:00, 19:00 - 21:00

2.2 13:00 - 15:00, 21:00 - 23:00

3.1 13:00 - 15:00, 21:00 - 23:00

3.2 13:00 - 15:00, 21:00 - 23:00

4.1 07:00 - 09:00, 15:00 - 17:00

4.2 07:00 - 09:00, 15:00 - 17:00

5.1 07:00 - 09:00, 15:00 - 17:00

5.2 09:00 - 11:00, 17:00 - 19:00

6.1 09:00 - 11:00, 17:00 - 19:00

6.2 09:00 - 11:00, 17:00 - 19:00

Максимальний проміжок зі знеструмленням - 2 години. Дивитися графік можна на сайті обленерго.

Чернігівська область

Область, яка найдовше живе у режимі відключень світла, є Чернігівська. Там обмеження діють ще з 1 жовтня, адже російські війська ледь не щодня тероризують об'єкти енергетики в регіоні.

Максимальний проміжок часу без світла 6-6,5 годин.

Графік погодинних відключень (ГПВ) на 23 жовтня можна подивитися на сайті обленерго. Перевірити інформацію щодо черг відключень та свій особистий графік за номером особового рахунку також можна:

Харківська область

Відповідно до команди НЕК "Укренерго" в Харківській області застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ) обсягом 1,5 черги.

Перелік адрес, що знеструмлюються по чергах (підчергах), та безпосередньо сам графік можна знайти на сайті "Харківобленерго" та у Телеграм-каналі "Харківобленерго. Новини".

Жителям Харківщини спочатку необхідно відкрити файл із назвами вулиць і населених пунктів, знайти свою адресу та визначити, до якої черги вона належить.

Сумська область

На Сумщині вимикають світло обсягом 1,5 черги, відповідно до команди з НЕК "Укренерго + 30 хв на початку знеструмлення та наприкінці - на здійснення перемикань.

Дізнатися свою чергу/підчергу споживачі можуть на сайті "Сумиобленерго" в розділі Споживачам-Відключення-Дізнатися чергу ГПВ (за особовим рахунок, адресою або ж знайти свою адресу в ПДФ-таблиці): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Відслідковувати зміни ГПВ можна особистому кабінеті E-Svitlo та однойменному додатку.

Житомирська область

У Житомирській області графіки діють обсягом 1,5 черги. Жителі можуть дізнатися свій графік за пошуком черги та підчерги за адресою на сайті обленерго. Оберіть РЕМ-населений пункт-вулицю або провулок. Максимальний проміжок без світла - 3 години.

Запорізька область

По Запорізькій області також застосовані графіки погодинних відключень (ГПВ). Одночасно вимикатимуться півтори черги.

Години відсутності електропостачання по чергам (підчергам) (з урахуванням часу на перемикання) такі:

1.1: 12:00 - 15:30, 22:30 - 23:30

1.2: 12:00 - 15:30

2.1: 12:00 - 15:30, 22:30 - 23:30

2.2: 22:30 - 23:30

3.1: 06:30 - 08:30, 15:30 - 19:00

3.2: 15:30 - 19:00

4.1: 06:30 - 08:30, 15:30 - 19:00

4.2: 06:30 - 08:30

5.1: 08:30 - 12:00, 19:00 - 22:30

5.2: 19:00 - 22:30

6.1: 08:30 - 12:00, 19:00 - 22:30

6.2: 08:30 - 12:00

Максимальний проміжок без світла - 3,5 години.

Перелік адрес, що знеструмлюються можна переглянути на сайті "Запоріжжяобленерго".

Дніпропетровська область

Графік відключень на Дніпропетровщині розбитий за принципом, як у столиці, на 30-хвилинні інтервали, а кожна черга розділена на дві підчерги: 1.1 та 1.2, 2.1 та 2.2 і т.д.

Мінімум 3,5 години між можливими відключеннями при відсутності аварій у мережі.

Актуальну інформацію також можна отримати на сайті ДТЕК, у чат-боті Viber і Telegram. Кіровоградська область У Кіровоградській області введені графіки погодинних відключень для побутових споживачів до трьох черг одночасно. Їх застосують у Кропивницькому й Олександрійському районах. Черга 1.1: 09-11, 17-19 Черга 1.2: 09-11, 17-19 Черга 2.1: 09-11, 17-19 Черга 2.2: 11-13, 19-21 Черга 3.1: 11-13, 19-21 Черга 3.2: 11-13, 19-21 Черга 4.1: 13-15, 21-23 Черга 4.2: 13-15, 21-23 Черга 5.1: 07-09, 13-15, 21-23 Черга 5.2: 15-17 Черга 6.1: 07-09, 15-17 Черга 6.2: 07-09, 15-17 Максимальний проміжок без світла - 2 години. Дані про відключення можна знайти на сайті обленерго, та Telegram-каналах Кіровоградобленерго.