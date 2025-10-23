По 9 часов без света. Где отключают электричество: список областей и графики

Сегодня, 23 октября свет по графикам отключают в 12 регионах Украины с 07:00 по 23:00.

Также в это же время в тех же областях действуют графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.

Киев

В столице график отключений разбит на 30-минутные интервалы. Каждая очередь разделена на две подочереди: 1.1 и 1.2, 2.1 и 2.2 и т.д.

Минимум 3,5 часа между возможными отключениями при отсутствии аварий в сети, отмечают в ДТЭК.

Электричество для потребителей отключают по следующему графику:

Подгруппа 1.1 отключения:

с 09:00 до 18:00

с 21:00 до 23:00

Подгруппа 1.2 отключения:

с 09:00 до 18:00

с 21:00 до 23:00

Подгруппа 2.1 отключение:

с 10:00 до 18:00

с 20:00 до 23:00

Подгруппа 2.2 отключение:

с 10:00 до 18:00

с 20:00 до 23:00

Подгруппа 3.1 отключение:

с 13:00 до 21:00

Подгруппа 3.2 отключение:

с 13:00 до 21:00

Подгруппа 4.1 отключение:

с 17:00 до 21:00

Подгруппа 4.2 отключение:

с 17:00 до 21:00

Подгруппа 5.1 отключение:

с 07:00 до 14:00

Подгруппа 5.2 отключение:

с 07:00 до 14:00

Подгруппа 6.1 отключение:

с 07:00 до 11:00

с 17:00 до 22:00

Подгруппа 6.2 отключение:

с 07:00 до 11:00

с 17:00 до 22:00

Наибольший промежуток без света, указанный в графиках, для киевлян составляет 9 часов.

Отметим, что жители Киева могут ознакомиться с графиком почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.

Киевская область

В ДТЭК Киевские региональные электросети также проинформировали что сегодня, по распоряжению "Укрэнерго", будут действовать стабилизационные отключения - с 7:00 до 23:00.

Проверить свой график отключений жители Киевщины могут на таких ресурсах, указав свой адрес, а именно:

в чат-боте в Telegram(https://t.me/DTEKKyivRegionElektromerezhiBot);

в Viber(https://www.viber.com/dtekkyivregionelektromerezhi);

на официальном сайте(https://www.dtek-krem.com.ua/ua/shutdowns).

Полтавская область

На Полтавщине в связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, с 07:00 по 23:00 введен ГПВ в объеме 1.5 очередей.

Там без света в среднем потребители по 3 часа. Графики есть на сайте облэнерго.

Черкасская область

В Черкасской области часы отсутствия электроснабжения по таким очередям (подочереди):

1.1 11:00 - 13:00, 19:00 - 21:00

1.2 11:00 - 13:00, 19:00 - 21:00

2.1 11:00 - 13:00, 19:00 - 21:00

2.2 13:00 - 15:00, 21:00 - 23:00

3.1 13:00 - 15:00, 21:00 - 23:00

3.2 13:00 - 15:00, 21:00 - 23:00

4.1 07:00 - 09:00, 15:00 - 17:00

4.2 07:00 - 09:00, 15:00 - 17:00

5.1 07:00 - 09:00, 15:00 - 17:00

5.2 09:00 - 11:00, 17:00 - 19:00

6.1 09:00 - 11:00, 17:00 - 19:00

6.2 09:00 - 11:00, 17:00 - 19:00

Максимальный промежуток с обесточиванием - 2 часа. Смотреть график можно на сайте облэнерго.

Черниговская область

Область, которая дольше всего живет в режиме отключений света, является Черниговская. Там ограничения действуют еще с 1 октября, ведь российские войска чуть ли не ежедневно терроризируют объекты энергетики в регионе.

Максимальный промежуток времени без света 6-6,5 часов.

График почасовых отключений (ГПВ) на 23 октября можно посмотреть на сайте облэнерго. Проверить информацию об очередях отключений и свой личный график по номеру лицевого счета также можно:

Харьковская область

В соответствии с командой НЭК "Укрэнерго" в Харьковской области применены графики почасовых отключений (ГПВ) объемом 1,5 очереди.

Перечень адресов, обесточиваемых по очередям (подочереди), и непосредственно сам график можно найти на сайте "Харьковоблэнерго" и в Телеграмм-канале "Харьковоблэнерго. Новости".

Жителям Харьковщины сначала необходимо открыть файл с названиями улиц и населенных пунктов, найти свой адрес и определить, к какой очереди он относится.

Сумская область

На Сумщине выключают свет объемом 1,5 очереди, в соответствии с командой из НЭК "Укрэнерго + 30 мин в начале обесточивания и в конце - на осуществление переключений.

Узнать свою очередь/очередь потребители могут на сайте "Сумыоблэнерго" в разделе Потребителям-Отключение-Дознаться очередь ГПВ (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в ПДФ-таблице): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.

Отслеживать изменения ГПВ можно личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.

Житомирская область

В Житомирской области графики действуют объемом 1,5 очереди. Жители могут узнать свой график по поиску очереди и подочереди по адресу на сайте облэнерго. Выберите РЭС-населенный пункт-улицу или переулок. Максимальный промежуток без света - 3 часа.

Запорожская область

По Запорожской области также применены графики почасовых отключений (ГПВ). Одновременно будут отключаться полторы очереди.

Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом времени на переключение) следующие:

1.1: 12:00 - 15:30, 22:30 - 23:30

1.2: 12:00 - 15:30

2.1: 12:00 - 15:30, 22:30 - 23:30

2.2: 22:30 - 23:30

3.1: 06:30 - 08:30, 15:30 - 19:00

3.2: 15:30 - 19:00

4.1: 06:30 - 08:30, 15:30 - 19:00

4.2: 06:30 - 08:30

5.1: 08:30 - 12:00, 19:00 - 22:30

5.2: 19:00 - 22:30

6.1: 08:30 - 12:00, 19:00 - 22:30

6.2: 08:30 - 12:00

Максимальный промежуток без света - 3,5 часа.

Перечень обесточиваемых адресов можно посмотреть на сайте "Запорожьеоблэнерго".

Днепропетровская область

График отключений на Днепропетровщине разбит по принципу, как в столице, на 30-минутные интервалы, а каждая очередь разделена на две подочереди: 1.1 и 1.2, 2.1 и 2.2 и т.д.

Минимум 3,5 часа между возможными отключениями при отсутствии аварий в сети.

Актуальную информацию также можно получить на сайте ДТЭК, в чат-боте Viber и Telegram. Кировоградская область В Кировоградской области введены графики почасовых отключений для бытовых потребителей до трех очередей одновременно. Они будут применяться в Кропивницком и Александрийском районах. Очередь 1.1: 09-11, 17-19 Очередь 1.2: 09-11, 17-19 Очередь 2.1: 09-11, 17-19 Очередь 2.2: 11-13, 19-21 Очередь 3.1: 11-13, 19-21 Очередь 3.2: 11-13, 19-21 Очередь 4.1: 13-15, 21-23 Очередь 4.2: 13-15, 21-23 Очередь 5.1: 07-09, 13-15, 21-23 Очередь 5.2: 15-17 Очередь 6.1: 07-09, 15-17 Очередь 6.2: 07-09, 15-17 Максимальный промежуток без света - 2 часа. Данные об отключении можно найти на сайте облэнерго, и Telegram-каналах Кировоградоблэнерго.