По 9 часов без света. Где отключают электричество: список областей и графики

Из-за новых ударов России по энергосистеме в Украине действуют почасовые отключения света. Они введены в Киеве и большинстве областей.
Где именно выключают свет и где смотреть графики - рассказывает РБК-Украина в материале.
Сегодня, 23 октября свет по графикам отключают в 12 регионах Украины с 07:00 по 23:00.
Также в это же время в тех же областях действуют графики ограничения мощности для промышленности и бизнеса.
В столице график отключений разбит на 30-минутные интервалы. Каждая очередь разделена на две подочереди: 1.1 и 1.2, 2.1 и 2.2 и т.д.
Минимум 3,5 часа между возможными отключениями при отсутствии аварий в сети, отмечают в ДТЭК.
Электричество для потребителей отключают по следующему графику:
Подгруппа 1.1 отключения:
с 09:00 до 18:00
с 21:00 до 23:00
Подгруппа 1.2 отключения:
с 09:00 до 18:00
с 21:00 до 23:00
Подгруппа 2.1 отключение:
с 10:00 до 18:00
с 20:00 до 23:00
Подгруппа 2.2 отключение:
с 10:00 до 18:00
с 20:00 до 23:00
Подгруппа 3.1 отключение:
с 13:00 до 21:00
Подгруппа 3.2 отключение:
с 13:00 до 21:00
Подгруппа 4.1 отключение:
с 17:00 до 21:00
Подгруппа 4.2 отключение:
с 17:00 до 21:00
Подгруппа 5.1 отключение:
с 07:00 до 14:00
Подгруппа 5.2 отключение:
с 07:00 до 14:00
Подгруппа 6.1 отключение:
с 07:00 до 11:00
с 17:00 до 22:00
Подгруппа 6.2 отключение:
с 07:00 до 11:00
с 17:00 до 22:00
Наибольший промежуток без света, указанный в графиках, для киевлян составляет 9 часов.
Отметим, что жители Киева могут ознакомиться с графиком почасовых отключений с помощью нескольких методов, а именно в YASNO и ДТЭК.
В ДТЭК Киевские региональные электросети также проинформировали что сегодня, по распоряжению "Укрэнерго", будут действовать стабилизационные отключения - с 7:00 до 23:00.
Проверить свой график отключений жители Киевщины могут на таких ресурсах, указав свой адрес, а именно:
На Полтавщине в связи со сложной ситуацией в энергосистеме Украины, с 07:00 по 23:00 введен ГПВ в объеме 1.5 очередей.
Там без света в среднем потребители по 3 часа. Графики есть на сайте облэнерго.
В Черкасской области часы отсутствия электроснабжения по таким очередям (подочереди):
1.1 11:00 - 13:00, 19:00 - 21:00
1.2 11:00 - 13:00, 19:00 - 21:00
2.1 11:00 - 13:00, 19:00 - 21:00
2.2 13:00 - 15:00, 21:00 - 23:00
3.1 13:00 - 15:00, 21:00 - 23:00
3.2 13:00 - 15:00, 21:00 - 23:00
4.1 07:00 - 09:00, 15:00 - 17:00
4.2 07:00 - 09:00, 15:00 - 17:00
5.1 07:00 - 09:00, 15:00 - 17:00
5.2 09:00 - 11:00, 17:00 - 19:00
6.1 09:00 - 11:00, 17:00 - 19:00
6.2 09:00 - 11:00, 17:00 - 19:00
Максимальный промежуток с обесточиванием - 2 часа. Смотреть график можно на сайте облэнерго.
Область, которая дольше всего живет в режиме отключений света, является Черниговская. Там ограничения действуют еще с 1 октября, ведь российские войска чуть ли не ежедневно терроризируют объекты энергетики в регионе.
Максимальный промежуток времени без света 6-6,5 часов.
График почасовых отключений (ГПВ) на 23 октября можно посмотреть на сайте облэнерго. Проверить информацию об очередях отключений и свой личный график по номеру лицевого счета также можно:
В соответствии с командой НЭК "Укрэнерго" в Харьковской области применены графики почасовых отключений (ГПВ) объемом 1,5 очереди.
Перечень адресов, обесточиваемых по очередям (подочереди), и непосредственно сам график можно найти на сайте "Харьковоблэнерго" и в Телеграмм-канале "Харьковоблэнерго. Новости".
Жителям Харьковщины сначала необходимо открыть файл с названиями улиц и населенных пунктов, найти свой адрес и определить, к какой очереди он относится.
На Сумщине выключают свет объемом 1,5 очереди, в соответствии с командой из НЭК "Укрэнерго + 30 мин в начале обесточивания и в конце - на осуществление переключений.
Узнать свою очередь/очередь потребители могут на сайте "Сумыоблэнерго" в разделе Потребителям-Отключение-Дознаться очередь ГПВ (по лицевому счету, адресу или найти свой адрес в ПДФ-таблице): https://www.soe.com.ua/spozhivacham/vidklyuchennya.
Отслеживать изменения ГПВ можно личном кабинете E-Svitlo и одноименном приложении.
В Житомирской области графики действуют объемом 1,5 очереди. Жители могут узнать свой график по поиску очереди и подочереди по адресу на сайте облэнерго. Выберите РЭС-населенный пункт-улицу или переулок. Максимальный промежуток без света - 3 часа.
По Запорожской области также применены графики почасовых отключений (ГПВ). Одновременно будут отключаться полторы очереди.
Часы отсутствия электроснабжения по очередям (подочереди) (с учетом времени на переключение) следующие:
1.1: 12:00 - 15:30, 22:30 - 23:30
1.2: 12:00 - 15:30
2.1: 12:00 - 15:30, 22:30 - 23:30
2.2: 22:30 - 23:30
3.1: 06:30 - 08:30, 15:30 - 19:00
3.2: 15:30 - 19:00
4.1: 06:30 - 08:30, 15:30 - 19:00
4.2: 06:30 - 08:30
5.1: 08:30 - 12:00, 19:00 - 22:30
5.2: 19:00 - 22:30
6.1: 08:30 - 12:00, 19:00 - 22:30
6.2: 08:30 - 12:00
Максимальный промежуток без света - 3,5 часа.
Перечень обесточиваемых адресов можно посмотреть на сайте "Запорожьеоблэнерго".
График отключений на Днепропетровщине разбит по принципу, как в столице, на 30-минутные интервалы, а каждая очередь разделена на две подочереди: 1.1 и 1.2, 2.1 и 2.2 и т.д.
Минимум 3,5 часа между возможными отключениями при отсутствии аварий в сети.
Актуальную информацию также можно получить на сайте ДТЭК, в чат-боте Viber и Telegram.
В Кировоградской области введены графики почасовых отключений для бытовых потребителей до трех очередей одновременно. Они будут применяться в Кропивницком и Александрийском районах.
Очередь 1.1: 09-11, 17-19
Очередь 1.2: 09-11, 17-19
Очередь 2.1: 09-11, 17-19
Очередь 2.2: 11-13, 19-21
Очередь 3.1: 11-13, 19-21
Очередь 3.2: 11-13, 19-21
Очередь 4.1: 13-15, 21-23
Очередь 4.2: 13-15, 21-23
Очередь 5.1: 07-09, 13-15, 21-23
Очередь 5.2: 15-17
Очередь 6.1: 07-09, 15-17
Очередь 6.2: 07-09, 15-17
Максимальный промежуток без света - 2 часа.
Данные об отключении можно найти на сайте облэнерго, и Telegram-каналах Кировоградоблэнерго.
На Николаевщине 23 октября часть потребителей также без света. Это связано ремонтами, техническими обслуживаниями, реконструкциями и модернизациями, сообщили в АО "Николаевоблэнерго". Адреса можно узнать здесь.
Напомним, что потребление электроэнергии остается высоким из-за сложной ситуации, обусловленной российскими ударами и холодной погодой.
Враг продолжает наносить удары по энергетической инфраструктуре Украины. Этой ночью под ударом были объекты на Харьковщине и Черниговщине.
На данный момент в Украине не применяются аварийные графики отключений. Действуют ограничения мощности для промышленных предприятий и потребителей по плановым графикам. Но изменения в ситуации не исключены.
Как отметил глава "Укрэнерго" Виталий Зайченко, после того, как масштабные обстрелы РФ не смогли вывести из строя украинскую энергосистему, оккупанты изменили тактику и перешли к стратегии "выжженной земли".
Если раньше удары наносились сотнями ракет одновременно по объектам НЭК "Укрэнерго" и электростанциям, теперь атаки направлены на целые энергетические районы, включая подстанции и генерацию операторов распределительных сетей.
Зайченко добавил в комментарии РБК-Украина, что аварийные отключения могут продолжаться в течение недели, а в отдельных регионах - и дольше.
Больше о ситуации в энергосистеме - в материале РБК-Украина "Россия бьет по новым целям: как Кремль изменил тактику обстрелов энергетики Украины".