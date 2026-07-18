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"83 свічки Ілліча": Мадяр показав список енерговузлів РФ, уражених за останні 18 днів

16:35 18.07.2026 Сб
2 хв
Скільки об'єктів РФ уразили Птахи СБС лише за останні 72 години?
aimg Валерія Абабіна
"83 свічки Ілліча": Мадяр показав список енерговузлів РФ, уражених за останні 18 днів Фото: ЗСУ уразили 83 енерговузли РФ за 18 днів (Getty Images)
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Сили безпілотних систем ЗСУ від початку липня уразили в оперативній глибині противника 83 енерговузли.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на командувача Сил безпілотних систем ЗСУ Роберта "Мадяра" Бровді.

Масштаб операції

За словами Бровді, у межах безстрокової операції Сил безпілотних систем по Криму та тимчасово окупованих територіях протягом 1-18 липня у оперативній глибині противника Птахами СБС послідовно уражено 83 енерговузли.

Останні 12 з них - протягом крайніх 72 годин.

Що уражено за останні 72 години

Серед уражених об'єктів на території АР Крим:

  • електропідстанція ПС 110 кВ "Коктебель", нп Щебетовка;
  • електропідстанція ПС 110 кВ "Керченська", нп Керч;
  • пункт перетоку електроенергії "Кубань-Крим", нп Глазівка;
  • електропідстанція ПС 220 кВ "Комиш-Бурун", нп Керч;
  • електропідстанція ПС 220 кВ "Чорноморська", нп Вулканівка.

На Донеччині Птахи СБС уразили електропідстанцію ПС 220 кВ "Азовська" в Маріуполі та електропідстанцію в Ясинівці.

На Луганщині під удар потрапили електропідстанції в Кадіївці, Солідарному, Гречишкиному та Комисарівці. Ще одну електропідстанцію уражено у Гаврилівці Другій на Херсонщині.

Нагадаємо, у ніч на 13 липня Мадяр заявив про ураження 15 російських суден і 9 енерговузлів - тоді ж командувач анонсував нові результати операцій "Молочка" та "Кримський рубильник off".

Також 17 липня стало відомо, що Сили оборони уразили сторожовий корабель "Светляк" у Керчі та НПЗ "Славнефть-Янос" у Ярославлі, а також танкери "тіньового флоту" РФ у Чорному та Азовському морях.

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