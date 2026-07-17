У Керчі уражено сторожовий корабель "Светляк", у Ярославлі НПЗ: деталі ударів від Генштабу

У ніч на 17 липня ЗСУ вдарили по НПЗ у Ярославлі, кораблю "Светляк" у Керчі та танкерах РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ.

Удари по морських цілях

У Чорному та Азовському морях уражено два танкери, один з яких - газовоз, а також один буксир.

За даними Генштабу, танкери використовуються для транспортування російської нафти, нафтопродуктів і скрапленого газу в обхід міжнародних санкцій, а також для перевезення палива в інтересах збройних сил РФ.

Окремо уражено сторожовий корабель проєкту 10410 "Светляк" у Керчі в АР Крим.

Кораблі цього проєкту призначені для патрулювання морської акваторії, супроводу кораблів і суден, а також можуть залучатися до забезпечення дій військово-морських сил та інших силових структур РФ.

Удари по паливній інфраструктурі

У Керчі також уражено нафтовий термінал "ТЭС-Терминал-1" та склад паливно-мастильних матеріалів. У Шахтарську Донецької області уражено нафтобазу "Шахтарськ".

16 липня Сили оборони вдарили по нафтопереробному заводу "Славнефть-Янос" у Ярославлі. Зафіксовано влучання в об'єкт з подальшою пожежею на території підприємства. Ступінь завданих збитків та результати ураження уточнюються.

"Славнефть-ЯНОС" - один із найбільших нафтопереробних заводів РФ та найбільший НПЗ у центральній частині країни. Середній обсяг переробки становить близько 15 млн тонн нафти на рік.

Підприємство виробляє автомобільні бензини, дизельне паливо, авіаційний керосин, мастила, бітуми та інші нафтопродукти, які використовуються, зокрема, для забезпечення потреб військово-промислового комплексу та збройних сил РФ.

Логістика та інші цілі

Уражено залізничний міст через річку Кальміус у районі Старомар'ївки Донецької області та автомобільний міст у районі Козиного Курської області РФ - обидва об'єкти противник використовує для військової логістики.

Крім того, Сили оборони уразили склад матеріально-технічних засобів противника у районі Покровська та командно-спостережний пункт у районі Новотроїцького Донецької області.