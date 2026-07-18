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"83 свечи Ильича": Мадяр показал список энергоузлов РФ, пораженных за последние 18 дней

16:35 18.07.2026 Сб
2 мин
Сколько объектов РФ поразили Птицы ССС только за последние 72 часа?
aimg Валерия Абабина
"83 свечи Ильича": Мадяр показал список энергоузлов РФ, пораженных за последние 18 дней Фото: ВСУ поразили 83 энергоузла РФ за 18 дней (Getty Images)
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Силы беспилотных систем ВСУ с начала июля поразили в оперативной глубине противника 83 энергоузла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди.

Масштаб операции

По словам Бровди, в рамках бессрочной операции Сил беспилотных систем по Крыму и временно оккупированных территориях в течение 1-18 июля в оперативной глубине противника Птицами ССС последовательно поражено 83 энергоузла.

Последние 12 из них – в течение крайних 72 часов.

Что поражено за последние 72 часа

Среди пораженных объектов на территории АР Крым:

  • электроподстанция ПС 110 кВ "Коктебель", нп Щебетовка;
  • электроподстанция ПС 110 кВ "Керченская", нп Керчь;
  • пункт перетока электроэнергии "Кубань-Крым", нп Глазовка;
  • электроподстанция ПС 220 кВ "Комыш-Бурун", нп Керчь;
  • электроподстанция ПС 220 кВ "Черноморская", ЧП Вулкановка.

В Донецкой области Птицы СБС поразили электроподстанцию ПС 220 кВ "Азовская" в Мариуполе и электроподстанцию в Ясиновке.

В Луганской области под удар попали электроподстанции в Кадиевке, Солидарном, Гречишкино и Комиссаровке. Еще одна электроподстанция поражена в Гавриловке Второй Херсонской области.

Напомним, в ночь на 13 июля Мадяр заявил о поражении 15 российских судов и 9 энергоузлов - тогда же командующий анонсировал новые результаты операций "Молочка" и "Крымский рубильник off".

Также 17 июля стало известно, что Силы обороны поразили сторожевой корабль "Светляк" в Керчи и НПЗ "Славнефть-Янос" в Ярославле, а также танкеры "теневого флота" РФ в Черном и Азовском морях.

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