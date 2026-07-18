"83 свечи Ильича": Мадяр показал список энергоузлов РФ, пораженных за последние 18 дней

Силы беспилотных систем ВСУ с начала июля поразили в оперативной глубине противника 83 энергоузла.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на командующего Сил беспилотных систем ВСУ Роберта "Мадяра" Бровди.

Масштаб операции

По словам Бровди, в рамках бессрочной операции Сил беспилотных систем по Крыму и временно оккупированных территориях в течение 1-18 июля в оперативной глубине противника Птицами ССС последовательно поражено 83 энергоузла.

Последние 12 из них – в течение крайних 72 часов.

Что поражено за последние 72 часа

Среди пораженных объектов на территории АР Крым:

электроподстанция ПС 110 кВ "Коктебель", нп Щебетовка;

электроподстанция ПС 110 кВ "Керченская", нп Керчь;

пункт перетока электроэнергии "Кубань-Крым", нп Глазовка;

электроподстанция ПС 220 кВ "Комыш-Бурун", нп Керчь;

электроподстанция ПС 220 кВ "Черноморская", ЧП Вулкановка.

В Донецкой области Птицы СБС поразили электроподстанцию ПС 220 кВ "Азовская" в Мариуполе и электроподстанцию в Ясиновке.

В Луганской области под удар попали электроподстанции в Кадиевке, Солидарном, Гречишкино и Комиссаровке. Еще одна электроподстанция поражена в Гавриловке Второй Херсонской области.