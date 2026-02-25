"80 тисяч сторінок законів": у Польщі пояснили, що стримує вступ України в ЄС

Україні необхідно імплементувати величезний масив європейського законодавства для вступу до Європейського Союзу.
Про це заявив очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський у бліц-інтерв’ю РБК-Україна.
За словами Сікорського, шлях до членства в ЄС є складним і тривалим процесом, який вимагає масштабної адаптації законодавства.
"Для імплементації як Угоди про асоціацію, так і acquis communautaire йдеться приблизно про 80 тисяч сторінок законодавства. Ваш парламент має працювати дуже наполегливо", - зазначив міністр.
Він нагадав, що Польща також проходила тривалий шлях до членства: країні знадобилося дев’ять років після ухвалення політичного рішення про вступ.
Сікорський підкреслив, що Україна є великою державою, тому її вступ матиме відчутний вплив на економіки країн Євросоюзу.
"Нам потрібно провести оцінку, сектор за сектором, щоб також підготуватися до розширення", - пояснив він.
Водночас глава польської дипломатії визнав, що Україна отримала статус кандидата у рекордно короткі строки - як визнання її стійкості та мужності.
Окрім технічних аспектів, існують і політичні виклики, зокрема позиція окремих країн-членів ЄС.
"Тепер нам потрібно вирішити угорське питання щодо початку переговорів", - заявив Сікорський.
Він зазначив, що процес розширення потребує не лише внутрішніх реформ у країні-кандидаті, а й політичного консенсусу всередині Євросоюзу.
Раніше заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявляв, що Київ очікує від Євросоюзу політичного рішення щодо членства України в блоці до 2027 року.
Коментуючи такі пропозиції, єврокомісарка з питань розширення Марта Кос зазначила, що чинна методологія розширення ЄС була створена для мирних часів і не враховує нинішніх викликів.
Вона також наголошувала, що для прискорення вступу України необхідно змінити правила, які діють уже близько 40 років, а це потребує одностайної підтримки всіх 27 держав-членів Євросоюзу.
Раніше видання Financial Times повідомило, що в початкових проєктах мирного плану з 20 пунктів, який обговорюється за посередництва США, було зафіксовано дату вступу України до Євросоюзу - 2027 рік.