Мирний план США Графіки відключення світла Війна в Україні

"80 тисяч сторінок законів": у Польщі пояснили, що стримує вступ України в ЄС

Фото: голова МЗС Польщі Радослав Сікорський (GettyImages)
Автор: Мілан Лєліч, Наталія Кава

Україні необхідно імплементувати величезний масив європейського законодавства для вступу до Європейського Союзу.

Про це заявив очільник МЗС Польщі Радослав Сікорський у бліц-інтерв’ю РБК-Україна.

Читайте також: Чи буде Україна в Євросоюзі у 2027 році: інтерв'ю замголови ОП Ігоря Жовкви

Головна перешкода - обсяг реформ

За словами Сікорського, шлях до членства в ЄС є складним і тривалим процесом, який вимагає масштабної адаптації законодавства.

"Для імплементації як Угоди про асоціацію, так і acquis communautaire йдеться приблизно про 80 тисяч сторінок законодавства. Ваш парламент має працювати дуже наполегливо", - зазначив міністр.

Він нагадав, що Польща також проходила тривалий шлях до членства: країні знадобилося дев’ять років після ухвалення політичного рішення про вступ.

Польща оцінює вплив розширення ЄС

Сікорський підкреслив, що Україна є великою державою, тому її вступ матиме відчутний вплив на економіки країн Євросоюзу.

"Нам потрібно провести оцінку, сектор за сектором, щоб також підготуватися до розширення", - пояснив він.

Водночас глава польської дипломатії визнав, що Україна отримала статус кандидата у рекордно короткі строки - як визнання її стійкості та мужності.

Політичний фактор теж залишається

Окрім технічних аспектів, існують і політичні виклики, зокрема позиція окремих країн-членів ЄС.

"Тепер нам потрібно вирішити угорське питання щодо початку переговорів", - заявив Сікорський.

Він зазначив, що процес розширення потребує не лише внутрішніх реформ у країні-кандидаті, а й політичного консенсусу всередині Євросоюзу.

Членство України в ЄС до 2027 року

Раніше заступник керівника Офісу президента України Ігор Жовква заявляв, що Київ очікує від Євросоюзу політичного рішення щодо членства України в блоці до 2027 року.

Коментуючи такі пропозиції, єврокомісарка з питань розширення Марта Кос зазначила, що чинна методологія розширення ЄС була створена для мирних часів і не враховує нинішніх викликів.

Вона також наголошувала, що для прискорення вступу України необхідно змінити правила, які діють уже близько 40 років, а це потребує одностайної підтримки всіх 27 держав-членів Євросоюзу.

Раніше видання Financial Times повідомило, що в початкових проєктах мирного плану з 20 пунктів, який обговорюється за посередництва США, було зафіксовано дату вступу України до Євросоюзу - 2027 рік.

Вступ в ЄСПольща