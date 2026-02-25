"80 тысяч страниц законов": в Польше объяснили, что сдерживает вступление Украины в ЕС

Украине необходимо имплементировать огромный массив европейского законодательства для вступления в Европейский Союз.
Об этом заявил глава МИД Польши Радослав Сикорский в блиц-интервью РБК-Украина.
По словам Сикорского, путь к членству в ЕС является сложным и длительным процессом, который требует масштабной адаптации законодательства.
"Для имплементации как Соглашения об ассоциации, так и acquis communautaire речь идет примерно о 80 тысячах страниц законодательства. Ваш парламент должен работать очень настойчиво", - отметил министр.
Он напомнил, что Польша также проходила длительный путь к членству: стране понадобилось девять лет после принятия политического решения о вступлении.
Сикорский подчеркнул, что Украина является большим государством, поэтому ее вступление окажет ощутимое влияние на экономики стран Евросоюза.
"Нам нужно провести оценку, сектор за сектором, чтобы также подготовиться к расширению", - пояснил он.
В то же время глава польской дипломатии признал, что Украина получила статус кандидата в рекордно короткие сроки - как признание ее стойкости и мужества.
Кроме технических аспектов, существуют и политические вызовы, в частности позиция отдельных стран-членов ЕС.
"Теперь нам нужно решить венгерский вопрос о начале переговоров", - заявил Сикорский.
Он отметил, что процесс расширения требует не только внутренних реформ в стране-кандидате, но и политического консенсуса внутри Евросоюза.
Ранее заместитель руководителя Офиса президента Украины Игорь Жовква заявлял, что Киев ожидает от Евросоюза политического решения относительно членства Украины в блоке до 2027 года.
Комментируя такие предложения, еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос отметила, что действующая методология расширения ЕС была создана для мирных времен и не учитывает нынешних вызовов.
Она также отмечала, что для ускорения вступления Украины необходимо изменить правила, которые действуют уже около 40 лет, а это требует единодушной поддержки всех 27 государств-членов Евросоюза.
Ранее издание Financial Times сообщило, что в начальных проектах мирного плана из 20 пунктов, который обсуждается при посредничестве США, была зафиксирована дата вступления Украины в Евросоюз - 2027 год.