"80 тысяч страниц законов": в Польше объяснили, что сдерживает вступление Украины в ЕС

Главное препятствие - объем реформ

По словам Сикорского, путь к членству в ЕС является сложным и длительным процессом, который требует масштабной адаптации законодательства.

"Для имплементации как Соглашения об ассоциации, так и acquis communautaire речь идет примерно о 80 тысячах страниц законодательства. Ваш парламент должен работать очень настойчиво", - отметил министр.

Он напомнил, что Польша также проходила длительный путь к членству: стране понадобилось девять лет после принятия политического решения о вступлении.

Польша оценивает влияние расширения ЕС

Сикорский подчеркнул, что Украина является большим государством, поэтому ее вступление окажет ощутимое влияние на экономики стран Евросоюза.

"Нам нужно провести оценку, сектор за сектором, чтобы также подготовиться к расширению", - пояснил он.

В то же время глава польской дипломатии признал, что Украина получила статус кандидата в рекордно короткие сроки - как признание ее стойкости и мужества.

Политический фактор тоже остается

Кроме технических аспектов, существуют и политические вызовы, в частности позиция отдельных стран-членов ЕС.

"Теперь нам нужно решить венгерский вопрос о начале переговоров", - заявил Сикорский.

Он отметил, что процесс расширения требует не только внутренних реформ в стране-кандидате, но и политического консенсуса внутри Евросоюза.