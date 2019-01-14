В 8 аэропортах Германии состоятся забастовки, отменены сотни рейсов

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Отменено по меньшей мере 470 рейсов из запланированных около 1 тыс. 200

В Германии завтра, 15 января, из-за забастовки 23 тысяч сотрудников 8 аэропортов не будут работать в плановом режиме. Об этом заявили представители профсоюзов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Как сообщается, предупредительные забастовки запланированы в аэропортах Франкфурта-на-Майне, Бремена, Дрездена, Эрфурта, Гамбурга, Ганновера, Лейпцига и Мюнхена.

"Работодатели должны иметь возможность реагировать на этот предупредительный сигнал. Но поскольку они по непонятным причинам не проявляют никакой готовности к переговорам или предоставлению лучшей сделки, необходимо расширение забастовки", - заявила представительница союза Уте Киттел.

Кроме того, оператор франкфуртского аэропорта сообщил об отмене по меньшей мере 470 рейсов из запланированных около 1 тыс. 200.

Отметим, забастовки в немецких аэропортах пройдут на фоне затянувшихся переговоров по поводу оплаты труда.

Профсоюзы требует повышения почасовой оплаты труда до 20 евро для всех работников, занимающихся проверками в зоне контроля.

Ранее РБК-Украина писало, что Lufthansa, крупнейшая авиакомпания в Европе, отменила не менее 414 рейсов 15 января из-за забастовок рабочих в немецких аэропортах.

Также в аэропорту Франкфурта-на-Майне (Германия) обратились к пассажирам с просьбой перебронировать билеты из-за забастовки служб безопасности аэропорта, запланированной на 15 января.