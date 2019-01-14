Lufthansa отменит 400 рейсов из-за забастовок в немецких аэропортах

Фото: Lufthansa (flickr.com Mark Piacentini)

Завтра, 15 января, будут забастовки работников немецких аэропортов, которые требуют увеличения зарплаты

Lufthansa, крупнейшая авиакомпания в Европе, отменила не менее 414 рейсов 15 января из-за забастовок рабочих в немецких аэропортах. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Bloomberg.

Сообщается, что 15 января будут забастовки работников немецких аэропортов, которые требуют увеличения зарплаты. Забастовки будут в в аэропортах Франкфурта и Мюнхена (в них расположены хабы Lufthansa), а также в Гамбурге, Ганновере, Бремене, Дрездене, Эрфурте и аэропорте Лейпцига и Галле.

Таким образом, отмена коснется 386 рейсов внутри Европы и 28 межконтинентальных маршрутов, причем эти цифры не учитывают отмены рейсов в Мюнхене и могут вырасти.

Напомним, в аэропорту Франкфурта-на-Майне (Германия) просят пассажиров перебронировать билеты из-за забастовки служб безопасности аэропорта, запланированной на 15 января.

Ранее сообщалось, что забастовка в немецких аэропортах пройдет на фоне затянувшихся переговоров по поводу оплаты труда.

До этого 7 января работники служб безопасности двух берлинских аэропортов провели забастовку.