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У 8 аеропортах Німеччини відбудуться страйки, скасовано сотні рейсів

Новини » Транспорт    14.01.2019 - 21:13
У 8 аеропортах Німеччини відбудуться страйки, скасовано сотні рейсів
Ілюстративне фото (twitter.com.TheLocalGermany)

Скасовано щонайменше 470 рейсів із запланованих близько 1 тис. 200

У Німеччині завтра, 15 січня, через страйк 23 тисяч співробітників 8 аеропортів не будуть працювати в плановому режимі. Про це заявили представники профспілок, повідомляє РБК-Україна з посиланням на DW.

Як повідомляється, попереджувальні страйки заплановані в аеропортах Франкфурта-на-Майні, Бремена, Дрездена, Ерфурта, Гамбурга, Ганновера, Лейпцига та Мюнхена.

"Роботодавці повинні мати можливість реагувати на цей попереджувальний сигнал. Але оскільки вони з незрозумілих причин не проявляють ніякої готовності до переговорів або надання кращої угоди, необхідно розширення страйку", - заявила представниця союзу Уте Кіттел.

Крім того, оператор франкфуртського аеропорту повідомив про скасування щонайменше 470 рейсів із запланованих близько 1 тис. 200.

Зазначимо, страйку в німецьких аеропортах пройдуть на тлі тривалих переговорів з приводу оплати праці.

Профсоюз вимагає підвищення погодинної оплати праці до 20 євро для всіх працівників, які займаються перевірками в зоні контролю.

Раніше РБК-Україна писало, що Lufthansa, найбільша авіакомпанія в Європі, скасувала не менш 414 рейсів 15 січня через страйки робітників у німецьких аеропортах.

Також в аеропорту Франкфурта-на-Майні (Німеччина) звернулися до пасажирів з проханням перебронювати квитки через страйки служб безпеки аеропорту, запланованої на 15 січня.

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