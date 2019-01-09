В трех аэропортах Германии завтра пройдут забастовки

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Забастовки должны пройти в аэропортах Дюссельдорфа, Кельна-Бонна и Штутгарта

Немецкий профсоюз ver.di призвал сотрудников службы безопасности в трех аэропортах страны провести завтра, 10 января, на предупредительную забастовку в связи с затянувшимися переговорами по поводу оплаты труда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zeit Online.

Как сообщается, забастовки должны пройти в аэропортах Дюссельдорфа, Кельна-Бонна и Штутгарта.

Профсоюз требует повышения почасовой оплаты труда до 20 евро для всех работников, занимающихся проверками в зоне контроля.

Напомним, в апреле 2018 года в Германии отменили сотни рейсов из-за забастовки в четырех аэропортах страны, в том числе в хабе Франкфурта. Профсоюз Verdi требовала увеличить на 6% заработную плату 2,3 млн работников государственного сектора на федеральном и местном уровне.

7 января работники служб безопасности двух берлинских аэропортов "Тегель" и "Шенефельд" утром 7 января провели забастовку.

Профсоюз требовал повысить оплату труда сотрудников службы безопасности до 20 евро в час. Очередной раунд тарифных переговоров с Федеральной ассоциацией компаний по авиационной безопасности завершился провалом.

