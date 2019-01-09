ru
ua
News
News
Новости Украины
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Выборы 2019
Новости компаний
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Интервью
Статьи
Афиша
Новости шоу-бизнеса
Мода
Красота и Здоровье
Путешествия
Еда
Культура
Кино и ТВ
Стиль жизни
Styler
Styler
Styler
Персона
Жизнь
Происшествия
Война
Нужна помощь
Наука и техника
Авто
Курьезы
Животные
Спорт
Наши авторы
Статьи

В трех аэропортах Германии завтра пройдут забастовки

Новости » Общество    09.01.2019 - 10:50
В трех аэропортах Германии завтра пройдут забастовки
Иллюстративное фото (twitter.com.TheLocalGermany)

Забастовки должны пройти в аэропортах Дюссельдорфа, Кельна-Бонна и Штутгарта

Немецкий профсоюз ver.di призвал сотрудников службы безопасности в трех аэропортах страны провести завтра, 10 января, на предупредительную забастовку в связи с затянувшимися переговорами по поводу оплаты труда. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Zeit Online.

Как сообщается, забастовки должны пройти в аэропортах Дюссельдорфа, Кельна-Бонна и Штутгарта.

Профсоюз требует повышения почасовой оплаты труда до 20 евро для всех работников, занимающихся проверками в зоне контроля.

Напомним, в апреле 2018 года в Германии отменили сотни рейсов из-за забастовки в четырех аэропортах страны, в том числе в хабе Франкфурта. Профсоюз Verdi требовала увеличить на 6% заработную плату 2,3 млн работников государственного сектора на федеральном и местном уровне.

7 января работники служб безопасности двух берлинских аэропортов "Тегель" и "Шенефельд" утром 7 января провели забастовку.

Профсоюз требовал повысить оплату труда сотрудников службы безопасности до 20 евро в час. Очередной раунд тарифных переговоров с Федеральной ассоциацией компаний по авиационной безопасности завершился провалом.
 

 

В Хемнице предъявили обвинение подозреваемому в убийстве немца сирийцу Лондонский аэропорт "Хитроу" возобновил работу
Новости Украины Германияаэропортстрайк
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь