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В трех крупных аэропортах Германии началась забастовка

Новости » Происшествия    10.01.2019 - 08:34
В трех крупных аэропортах Германии началась забастовка
Фото: аэропорт Дюссельдорфа (wikipedia.org)

Из-за забастовки уже отменили почти 500 рейсов

Сегодня, 10 января, началась забастовка в немецких аэропортах Кельн-Бонн, Дюссельдорф и Штутгарт. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Сообщается, что забастовку объявили сотрудники аэропортов, которые отвечают за безопасность перевозок пассажиров и грузов. Предполагается, что акция может затронуть почти 110 тыс. пассажиров.

Также сообщается, что в аэропорту Кельн-Бонн из-за забастовки уже возник хаос, в частности, огромная очередь из автомобилей протянулась от аэропорта до автобана, который связывает его с городом.

Немецкий профсоюз требует ввести единую тарифную сетку, согласно которой сотрудники, которые отвечают за безопасность, получали бы оплату в 20 евро за час. Накануне вечером стало известно, что аэропорт Дюссельдорфа отменил вылет и прибытие 350 рейсов, Штутгарта - 125.

Напомним, ранее сообщалось, что забастовка в немецких аэропортах пройдет на фоне затянувшихся переговоров по поводу оплаты труда.

До этого 7 января работники служб безопасности двух берлинских аэропортов провели забастовку.

 

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