В аэропортах Берлина проходит забастовка служб безопасности

Фото: самолет Ryanair (facebook.com/ryanair)

В двух аэропортах отменены рейсы Lufthansa и Ryanair

Работники служб безопасности двух берлинских аэропортов "Тегель" и "Шенефельд" утром, 7 января, проводят забастовку. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Отмечается, что из-за забастовки могут пострадать пассажиры около 80 рейсов, примерно 60 из них запланированы в "Тегеле", остальные 20 - в "Шенефельде".

В частности, авиакомпания Lufthansa объявила об отмене восьми рейсов из "Тегель" - четыре из них во Франкфурт-на-Майне, другие - в Мюнхен. В свою очередь авиакомпании EasyJet и Ryanair отменили часть рейсов, запланированных в "Шенефельде".

Администрация аэропортов, где проходит забастовка, рекомендует пассажирам заранее получить справочную информацию в соответствующих авиакомпаниях.

Издание пишет, что профсоюз требует повысить оплату труда сотрудников службы безопасности до 20 евро в час. Очередной раунд тарифных переговоров с Федеральной ассоциацией компаний по авиационной безопасности завершился провалом.

Напомним, ранее в Германии начались забастовки железнодорожников, организованные Профсоюзом работников железной дороги и транспорта EVG.