З 8 до 30 гривень: КМДА обгрунтувала новий тариф на транспорт

Розрахунок тарифу у розмірі 30 грн за одну поїздку базується на фактичних витратах підприємств, які суттєво зросли. За даними аналізу, найбільше зростання зафіксовано:

у столичному метрополітені: витрати на оплату праці персоналу та нарахування за спожиту електроенергію підскочили на 61,7% та 66,9% відповідно.

у КП "Київпастранс": витрати на паливно-мастильні матеріали зросли на 74,8%, а видатки на ремонт та технічне обслуговування інфраструктури й рухомого складу - на 63,3%.

Ще одним фактором для перегляду вартості став брак пасажирів. Наразі обсяги перевезень комунальним транспортом столиці зменшилися в середньому на 42% порівняно з докризовими показниками 2018 року.

Фото: показники, які впливають на подорожчання проїзду в Києві (КМДА)

Нагадаємо, 18 травня Київська міська державна адміністрація опублікувала проєкт рішення про зміну тарифів на проїзд у столичному громадському транспорті. Згідно з документом, вартість разової поїздки може зрости до 30 грн, місячний проїзний становитиме 1 088 грн, а ціна безлімітного проїзного на місяць сягне 4 875 грн.