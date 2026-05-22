С 8 до 30 гривен: КГГА обосновала новый тариф на транспорт

Расчет тарифа в размере 30 грн за одну поездку базируется на фактических затратах предприятий, которые существенно выросли. По данным анализа, наибольший рост зафиксирован:

в столичном метрополитене: расходы на оплату труда персонала и начисления за потребленную электроэнергию подскочили на 61,7% и 66,9% соответственно.

в КП "Киевпастранс": расходы на горюче-смазочные материалы выросли на 74,8%, а расходы на ремонт и техническое обслуживание инфраструктуры и подвижного состава - на 63,3%.

Еще одним фактором для пересмотра стоимости стала нехватка пассажиров. Сейчас объемы перевозок коммунальным транспортом столицы уменьшились в среднем на 42% по сравнению с докризисными показателями 2018 года.

Напомним, 18 мая Киевская городская государственная администрация опубликовала проект решения об изменении тарифов на проезд в столичном общественном транспорте. Согласно документу, стоимость разовой поездки может вырасти до 30 грн, месячный проездной составит 1 088 грн, а цена безлимитного проездного на месяц достигнет 4 875 грн.