С 8 до 30 гривен: КГГА обосновала новый тариф на транспорт
Новый тариф на проезд в транспорте Киева рассчитан по фактическим затратам предприятий. При этом он обусловлен не только ростом расходов на топливо.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.
Расчет тарифа в размере 30 грн за одну поездку базируется на фактических затратах предприятий, которые существенно выросли. По данным анализа, наибольший рост зафиксирован:
- в столичном метрополитене: расходы на оплату труда персонала и начисления за потребленную электроэнергию подскочили на 61,7% и 66,9% соответственно.
- в КП "Киевпастранс": расходы на горюче-смазочные материалы выросли на 74,8%, а расходы на ремонт и техническое обслуживание инфраструктуры и подвижного состава - на 63,3%.
Еще одним фактором для пересмотра стоимости стала нехватка пассажиров. Сейчас объемы перевозок коммунальным транспортом столицы уменьшились в среднем на 42% по сравнению с докризисными показателями 2018 года.
Фото: показатели, которые влияют на подорожание проезда в Киеве (КГГА)
Напомним, 18 мая Киевская городская государственная администрация опубликовала проект решения об изменении тарифов на проезд в столичном общественном транспорте. Согласно документу, стоимость разовой поездки может вырасти до 30 грн, месячный проездной составит 1 088 грн, а цена безлимитного проездного на месяц достигнет 4 875 грн.
В КГГА объяснили, что экономически обоснованный тариф на 2026 год оценивается в 64,60 грн для метрополитена и 44,14 грн для наземного общественного транспорта.
Сейчас пассажиры коммунального транспорта в Киеве платят 8 грн за поездку. Предварительно новые тарифы могут начать действовать с 15 июля.
Отметим, киевляне менее чем за сутки собрали более 6 тысяч подписей под петицией об отмене новых тарифов. Теперь это обращение ждет рассмотрение Киевсовета.