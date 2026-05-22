Главная » Жизнь » Деньги

С 8 до 30 гривен: КГГА обосновала новый тариф на транспорт

11:50 22.05.2026 Пт
2 мин
Новые цены обусловлены не только подорожанием топлива
aimg Валерий Ульяненко
С 8 до 30 гривен: КГГА обосновала новый тариф на транспорт Фото: стали известны причины будущего подорожания проезда в Киеве (Getty Images)
Новый тариф на проезд в транспорте Киева рассчитан по фактическим затратам предприятий. При этом он обусловлен не только ростом расходов на топливо.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на КГГА.

Расчет тарифа в размере 30 грн за одну поездку базируется на фактических затратах предприятий, которые существенно выросли. По данным анализа, наибольший рост зафиксирован:

  • в столичном метрополитене: расходы на оплату труда персонала и начисления за потребленную электроэнергию подскочили на 61,7% и 66,9% соответственно.
  • в КП "Киевпастранс": расходы на горюче-смазочные материалы выросли на 74,8%, а расходы на ремонт и техническое обслуживание инфраструктуры и подвижного состава - на 63,3%.

Еще одним фактором для пересмотра стоимости стала нехватка пассажиров. Сейчас объемы перевозок коммунальным транспортом столицы уменьшились в среднем на 42% по сравнению с докризисными показателями 2018 года.

С 8 до 30 гривен: КГГА обосновала новый тариф на транспортФото: показатели, которые влияют на подорожание проезда в Киеве (КГГА)

Напомним, 18 мая Киевская городская государственная администрация опубликовала проект решения об изменении тарифов на проезд в столичном общественном транспорте. Согласно документу, стоимость разовой поездки может вырасти до 30 грн, месячный проездной составит 1 088 грн, а цена безлимитного проездного на месяц достигнет 4 875 грн.

В КГГА объяснили, что экономически обоснованный тариф на 2026 год оценивается в 64,60 грн для метрополитена и 44,14 грн для наземного общественного транспорта.

Сейчас пассажиры коммунального транспорта в Киеве платят 8 грн за поездку. Предварительно новые тарифы могут начать действовать с 15 июля.

Отметим, киевляне менее чем за сутки собрали более 6 тысяч подписей под петицией об отмене новых тарифов. Теперь это обращение ждет рассмотрение Киевсовета.

