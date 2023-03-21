За 8-10 місяців. ЗМІ дізналися, як США зможуть прискорити доставку Abrams в Україну

Сполучені Штати можуть прискорити постачання танків Abrams в Україну. Це можливо, якщо Пентагон відправить старішу модель Abrams - M1A1.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Associated Press.

Ці танки можна взяти з армійських запасів США. Окрім того, українським військовим буде легше навчитися використовувати й обслуговувати їх. Коли саме США почнуть навчати українських військових обслуговувати та ремонтувати Abrams - наразі не відомо.

Зауважимо, що з початку Пентагон планував відправити до України 31 новітній M1A2 Abrams. Однак його виробництво та доставка могли тривати рік або два. Пізніше офіційні особи США заявили, що рішення було змінено і в Україну буде направлено старішу версію - M1A1.

Як з'ясували ЗМІ, це дозволить пришвидшити постачання танків українським військовим. Вони зможуть опинитись в зоні бойових дій за вісім-десять місяців.

Нагадаємо, що ще в січні Сполучені Штати Америки оголосили, що передадуть Україні свої бойові танки Abrams M1. Йдеться про 31 одиницю.

Повідомлялося, що Штати можуть відправити українцям танки Abrams із власних запасів, що значно прискорило б їхні постачання у порівняння із закупівлею нової техніки.

Також ми писали, що США може знадобитись понад рік для того, щоб поставити Abrams в Україну.

Втім, вже цього місяця стало відомо, що армія США вже реалізує план з відправлення танків M1 Abrams до України та прагне їх доставити якнайшвидше. Однак, Пентагон ймовірно не оголосить точний графік постачання цих танків до України.

Також координатор зі стратегічних комунікацій Ради національної безпеки при Білому домі Джон Кірбі повідомляв, що США планують прискорити процес передачі Україні танків Abrams. І робота над цим вже ведеться.

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