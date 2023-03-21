За 8-10 месяцев. СМИ узнали, как США смогут ускорить доставку Abrams в Украину

Соединенные Штаты могут ускорить поставки танков Abrams в Украину. Это возможно, если Пентагон отправит более старую модель Abrams – M1A1.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Associated Press.

Эти танки можно взять из армейских запасов США. Кроме того, украинским военным будет легче научиться использовать и обслуживать их. Когда именно США начнут учить украинских военных обслуживать и ремонтировать Abrams – пока неизвестно.

Заметим, официально Пентагон планирует сообщить об этом в ближайшее время.

Отметим, что сначала Пентагон планировал отправить в Украину 31 новейший M1A2 Abrams. Однако его производство и доставка могли занять год или два. Позже официальные лица США заявили, что решение было изменено и в Украину будет направлена более старая версия - M1A1.

Как выяснили СМИ, это позволит ускорить поставки танков украинским военным. Они смогут оказаться в зоне боевых действий за восемь-десять месяцев.

Напомним, что еще в январе Соединенные Штаты Америки объявили, что передадут Украину свои боевые танки Abrams M1. Речь идет о 31 единице.

Сообщалось, что Штаты могут отправить украинцам танки Abrams из собственных запасов , что значительно ускорило бы их поставки по сравнению с закупкой новой техники.

Также мы писали, что США может понадобиться более года , чтобы поставить Abrams в Украину.

Впрочем, уже в этом месяце стало известно, что армия США уже реализует план по отправке танков M1 Abrams в Украину и стремится их доставить как можно быстрее. Однако Пентагон, вероятно, не объявит точный график поставки этих танков в Украину.

Также координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби сообщал, что США планируют ускорить процесс передачи Украине танков Abrams. И работа над этим уже идет.

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