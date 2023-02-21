США можуть передати Україні танки Abrams зі складів, що прискорило б їхні поставки

США можуть передати Україні танки Abrams із власних запасів. Це б значно прискорило їхні поставки у порівняння із закупівлею нової техніки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на першого заступника помічника держсекретаря США з військово-політичних питань Стенлі Брауна в інтерв'ю Breaking Defense .

Зазначимо, що США оголосили про своє рішення відправити Україні танки M1 Abrams ще місяць тому. При цьому Штати все ще вирішують, яку версію передати та чи вилучати машини з наявних запасів або замовляти нові.

Наприкінці січня, коли США оголосили про відправку Україні 31 танка Abrams, йшлося про M1A2. Для їхнього придбання мала б бути використана Ініціатива сприяння безпеці України. Тобто танки б закупили, а не передали з запасів.

Однак перший заступник помічника держсекретаря США з військово-політичних питань Стенлі Браун зазначив, що рішення фактично не прийнято. За його словами, поставки можуть комбінацією закуплених і взятих з запасів танків. Такий крок пришвидшив би постачання.

При цьому Браун не знає, яку саме версію отримає Україна та коли буде прийнято остаточне рішення.

Нагадаємо, The Washington Post повідомляло, що танки Abrams можуть доставити в Україну наприкінці 2023 року року чи на початку 2024 року.

При цьому за словами президента України Володимира Зеленського, якщо Abrams прибудуть в Україну у серпні, це може бути запізно.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.