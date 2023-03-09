Армія США вже реалізує план щодо відправлення танків Abrams до України

Армія США вже реалізує план з відправлення танків M1 Abrams до України та прагне їх доставити якнайшвидше.

"У армії вже є план, і ми виконуємо його. Ми просто не можемо говорити про його деталі", - заявив Буш.

За його словами, відправка танків Abrams в Україну - непроста процедура. Він вважає, що Пентагон ймовірно ніколи не оголосить точний графік постачання танків до України.

"Це не просто відправлення танка. Сам по собі танк не є боєздатним, ви повинні відправити весь пакет. Це включає боєприпаси, транспортні засоби для його обслуговування, паливо, ви повинні пройти навчання по системі, щоб її можна було підтримувати в бою", - додав начальник відділу постачання сухопутних військ США.

Він зазначив, що вони мають підготувати техніку до відправки таким чином, щоб це не вплинуло на боєздатність частин США. І це також має не впливати на постачання техніки іншим союзникам, над якими ми також працюємо, щоб виконати їхнє замовлення.