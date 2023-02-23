У США заявили, що для передачі танків Abrams Україні може знадобитись понад рік

Армії Сполучених Штатів може знадобитись більше року для того, щоб поставити танки M1 Abrams в Україну.

За її словами, США все ще працює над планом поставко танків українськім військовим.

" Ми шукаємо найшвидший спосіб доставити танки українцям. Це не буде питанням тижнів, я скажу це. Жоден із варіантів, які ми розглядаємо, не стосується тижнів або двох місяців. Це довші терміни. Але я думаю, що є варіанти менше двох років, менше півтора років. Але знову ж таки, ми повинні розглянути плюси і мінуси кожного з них", - заявила вона.

При цьому вона зауважила, що США розглядає декілька варіантів передачи танків. Один з них - це їх будівництво "з нуля". Інший - їх буде передано іншими країнами, які раніше купували їх у США. Це може пришвидшити їх передачу.