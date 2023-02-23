У США заявили, що для передачі танків Abrams Україні може знадобитись понад рік
Армії Сполучених Штатів може знадобитись більше року для того, щоб поставити танки M1 Abrams в Україну.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на заяву міністра армії Крістін Вормут CNN.
За її словами, США все ще працює над планом поставко танків українськім військовим.
"Ми шукаємо найшвидший спосіб доставити танки українцям. Це не буде питанням тижнів, я скажу це. Жоден із варіантів, які ми розглядаємо, не стосується тижнів або двох місяців. Це довші терміни. Але я думаю, що є варіанти менше двох років, менше півтора років. Але знову ж таки, ми повинні розглянути плюси і мінуси кожного з них", - заявила вона.
При цьому вона зауважила, що США розглядає декілька варіантів передачи танків. Один з них - це їх будівництво "з нуля". Інший - їх буде передано іншими країнами, які раніше купували їх у США. Це може пришвидшити їх передачу.
Нагадаємо, The Washington Post повідомляло, що танки Abrams можуть доставити в Україну наприкінці 2023 року року чи на початку 2024 року.
При цьому за словами президента України Володимира Зеленського, якщо Abrams прибудуть в Україну у серпні, це може бути запізно.
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