7 способів додати до свого раціону більше клітковини

Вівторок 26 серпня 2025 16:03
7 способів додати до свого раціону більше клітковини Фото: Як вживати більше клітковини (Freepik)
Автор: Людмила Жукова, Ірина Сандул

Клітковина - ключовий елемент здорового харчування, що відповідає за травлення та відчуття ситості. Проте більшість із нас не споживає рекомендовану добову норму у 25-38 грамів.

Про 7 способів додати до свого раціону більше клітковини, розповідає РБК-Україна з посиланням на Eating Well.

Дієтологи Ліза Янг та Джеймі Лі поділилися сімома дієвими способами, як легко збільшити кількість клітковини у вашому обіді, не вдаючись до порошків чи добавок.

Клітковина не лише допомагає довше почуватися ситим, але й відіграє вирішальну роль у підтримці здоров'я: покращує рівень цукру в крові, сприяє здоров'ю серця та полегшує контроль ваги. Ось як зробити ваш обід кориснішим.

Замініть білий рис на кіноа

Одна склянка вареної кіноа містить 5,2 грама клітковини, тоді як у білому рисі її всього 0,6 грама. Ця проста заміна не лише збагатить страву клітковиною, але й додасть повноцінний рослинний білок, що робить її чудовим вибором для всіх.

Додавайте бобові

Квасоля та сочевиця - справжні чемпіони за вмістом клітковини. Додайте їх у супи, салати чи гарніри. Всього пів склянки чорної квасолі забезпечить вас 8 грамами клітковини, що становить майже 30% денної норми.

Обирайте цільнозерновий хліб

Одна скибочка такого хліба містить близько 3 грамів клітковини, що вп'ятеро більше, ніж у білому. Це не лише додасть клітковини, а й забезпечить стабільною енергією. Для додаткової користі шукайте хліб із насінням льону чи соняшника.

Додайте клементини як гарнір

Пара клементинів до обіду - це не лише смачно, але й корисно. Ви отримаєте приблизно 2,5 грама клітковини та потужну дозу вітаміну С для підтримки імунітету.

Збагачуйте салати ягодами

Жменя свіжих або заморожених ягід у салаті додасть не тільки яскравого смаку, але й близько 4 грамів клітковини. Малина, чорниця чи полуниця чудово впораються з цим завданням, збагачуючи страву антиоксидантами.

Не чистьте овочі та фрукти

Шкірка картоплі, яблук, груш та огірків є цінним джерелом клітковини. Залишаючи її, ви отримуєте максимум користі з продуктів, які ви й так їсте. Просто ретельно мийте їх перед вживанням.

На десерт - пудинг із насіння чіа

Якщо після обіду хочеться солодкого, цей десерт стане ідеальним вибором. Одна порція може містити до 10 грамів клітковини, а також корисні омега-3 жирні кислоти. Це простий спосіб підтримати травлення і довше залишатися ситим.

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

