ua en ru
Вт, 26 августа Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика

7 способов добавить в свой рацион больше клетчатки

Вторник 26 августа 2025 16:03
UA EN RU
7 способов добавить в свой рацион больше клетчатки Фото: Как употреблять больше клетчатки (Freepik)
Автор: Людмила Жукова, Ірина Сандул

Клетчатка - ключевой элемент здорового питания, отвечающий за пищеварение и чувство сытости. Однако большинство из нас не потребляет рекомендованную суточную норму в 25-38 граммов.

О 7 способах добавить в свой рацион больше клетчатки, рассказывает РБК-Украина со ссылкой на Eating Well.

Диетологи Лиза Янг и Джейми Ли поделились семью действенными способами, как легко увеличить количество клетчатки в вашем обеде, не прибегая к порошкам или добавкам.

Клетчатка не только помогает дольше чувствовать себя сытым, но и играет решающую роль в поддержании здоровья: улучшает уровень сахара в крови, способствует здоровью сердца и облегчает контроль веса. Вот как сделать ваш обед более полезным.

Замените белый рис на киноа

Один стакан вареной киноа содержит 5,2 грамма клетчатки, тогда как в белом рисе её всего 0,6 грамма. Эта простая замена не только обогатит блюдо клетчаткой, но и добавит полноценный растительный белок, что делает ее отличным выбором для всех.

Добавляйте бобовые

Фасоль и чечевица - настоящие чемпионы по содержанию клетчатки. Добавьте их в супы, салаты или гарниры. Всего полстакана черной фасоли обеспечит вас 8 граммами клетчатки, что составляет почти 30% дневной нормы.

Выбирайте цельнозерновой хлеб

Один ломтик такого хлеба содержит около 3 граммов клетчатки, что в пять раз больше, чем в белом. Это не только добавит клетчатки, но и обеспечит стабильной энергией. Для дополнительной пользы ищите хлеб с семенами льна или подсолнечника.

Добавьте клементины в качестве гарнира

Пара клементинов к обеду - это не только вкусно, но и полезно. Вы получите примерно 2,5 грамма клетчатки и мощную дозу витамина С для поддержания иммунитета.

Обогащайте салаты ягодами

Горсть свежих или замороженных ягод в салате добавит не только яркий вкус, но и около 4 граммов клетчатки. Малина, черника или клубника прекрасно справятся с этой задачей, обогащая блюдо антиоксидантами.

Не чистите овощи и фрукты

Кожура картофеля, яблок, груш и огурцов является ценным источником клетчатки. Оставляя ее, вы получаете максимум пользы из продуктов, которые вы и так едите. Просто тщательно мойте их перед употреблением.

На десерт - пудинг из семян чиа

Если после обеда хочется сладкого, этот десерт станет идеальным выбором. Одна порция может содержать до 10 граммов клетчатки, а также полезные омега-3 жирные кислоты. Это простой способ поддержать пищеварение и дольше оставаться сытым.

Вас может заинтересовать

Внимание: Этот материал носит исключительно общеобразовательный характер и не является медицинской консультацией. Информация предназначена для ознакомления с возможными симптомами, причинами и методами выявления заболеваний, но не должна использоваться для самодиагностики или самолечения. РБК-Украина не несет ответственности за диагнозы, поставленные на основе материалов сайта. В случае проблем со здоровьем обязательно обратитесь к квалифицированному врачу.

Читайте РБК-Украина в Google News
Здоровье Здоровое питание Здоровая еда
Новости
Выезд за границу для мужчин до 22 лет: Кабмин примет изменения уже сегодня
Выезд за границу для мужчин до 22 лет: Кабмин примет изменения уже сегодня
Аналитика
Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы
Роман Коткорреспондент РБК-Украина Не Орбаном единым. В каких странах Европы могут победить антиукраинские силы