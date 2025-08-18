Ця крупа багата на клітковину та цінний білок. Їжте для здорового серця

Вживання цієї популярної крупи допоможе вам мати здорове серце та травлення. Також цей злак дуже багатий на клітковину та білок.

Чому саме цю кашу дуже радять вживати, розповідає РБК-Україна з посиланням на Onet.

Що робить вівсянку унікальною?

Вівсянка має низку переваг для здоров'я:

Низький глікемічний індекс (ГІ=51)

Рекомендується людям з діабетом та інсулінорезистентністю. Завдяки вмісту складних вуглеводів вона забезпечує тривале відчуття ситості.

Багата на корисні жири

Овес містить ненасичені жири, такі як омега-3, омега-6 та омега-9, які підтримують кровоносну систему.

Цінні антиоксиданти

Авентантраміди, специфічні поліфеноли, характерні для вівса, мають протизапальні властивості та можуть сприяти профілактиці раку.

Високий вміст білка

Білок високої біологічної цінності, багатий на незамінні амінокислоти, особливо цінний у рослинних дієтах.

Вівсяна клітковина

Запобігає запорам та сприяє здоровому функціонуванню травної системи. Розчинна клітковина у формі β-глюканів підтримує регенерацію кишечника та знижує рівень холестерину.

Корисні властивості вівса

Бета-глюкани, що містяться у вівсяній крупі, регулюють рівень ліпідів та стабілізують рівень цукру в крові. Вівсяна крупа знижує рівень холестерину ЛПНЩ, зменшуючи ризик атеросклерозу та інфаркту.

У свою чергу, мінерали, що містяться в ній, такі як цинк, магній, залізо та марганець, позитивно впливають на імунну та нервову системи. Регулярне вживання вівса та вівсяних продуктів (крупи, пластівців, висівок) є ключовим елементом у профілактиці серцево-судинних захворювань, включаючи атеросклероз, гіпертонію та інфаркт.

Окрім регулювання ліпідного обміну, вівсяні β-глюкани позитивно впливають на постпрандіальну глікемію, запобігаючи різким стрибкам рівня глюкози в крові, - пояснює дієтолог Моніка Стромке-Зломанець.

Вівсяна крупа та глютен

Овес у своєму природному вигляді не містить глютену. Однак, через можливість забруднення під час виробництва, людям з целіакією слід вибирати продукти з позначкою "без глютену", наприклад, ті, що мають символ перекресленого колоска пшениці.

Наявність глютену у вівсяних продуктах пов’язана з їхнім виробничим процесом. Вівсяна крупа та пластівці часто виробляються на тих самих фабриках, які також переробляють пшеницю, жито та ячмінь, що містять глютен.

Тут також йдеться про забруднення вівсяних продуктів глютеном, пояснює експертка.