ua en ru
Пт, 22 серпня Новини Аналітика Політика Бізнес Життя Розваги Lifestyle
Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса
Новини Новини України Війна в Україні Економіка Світ Надзвичайні події
Політика
Аналітика Статті Інтерв'ю Точка зору
Бізнес Економіка Фінанси Авто Tech Енергетика
Життя Гроші Зміни Освіта Суспільство
Розваги Шоу бізнес Поради Гороскопи Свята Цікаве Спорт
Lifestyle Психологія Їжа Подорожі Здорове життя Мода та краса

Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

Цей інгредієнт перетворить вашу вівсянку на суперфуд: завжди його додавайте

П'ятниця 22 серпня 2025 12:05
UA EN RU
Цей інгредієнт перетворить вашу вівсянку на суперфуд: завжди його додавайте Чим корисна вівсянка з оливковою олією (фото: Freepik)
Автор: Тетяна Самарук, Ірина Сандул

Додати краплину оливкової олії до ранкової вівсянки - це не лише смачно, а й корисно. Такий простий прийом може покращити травлення, наситити організм корисними жирними кислотами та допомогти довше зберігати енергію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Real simple.

Користь оливкової олії у вівсянці

Доктор медичних наук Енні Фенн розповіла, що оливкова олія є потужним інструментом для здоров'я серця та мозку. Її мононенасичені жири та багаті на антиоксиданти поліфеноли допомагають уникнути запалення, знизити рівень холестерину, покращити кровообіг і навіть знизити кров'яний тиск.

За даними Міністерства сільського господарства США (USDA), 1 столова ложка або 13,5 г оливкової олії забезпечує:

  • 119 калорій
  • 13,5 г жирів, з яких 1,86 г насичених
  • 1,9 мг вітаміну Е
  • 8,13 мкг вітаміну К

На відміну від кленового сиропу, який здебільшого складається з цукру, корисні жири оливкові олії уповільнюють травлення, допомагаючи підтримувати стабільний рівень цукру в крові.

Така олія також покращує засвоєння жиророзчинних поживних речовин у таких добавках, як ягоди чи горіхи, що робить страву більш поживною.

Крім того, дослідження, опубліковане в журналі Американського коледжу кардіології, показало, що у людей, які споживають більше половини столової ложки оливкової олії щодня, спостерігається нижчий рівень передчасної смертності від серцево-судинних захворювань, хвороби Альцгеймера.

Яка на смак вівсянка з оливковою олією

Оливкова олія додає вівсянці кремовість і легку маслянисту текстуру, а також трохи фруктового або горіхового смаку (залежно від якості олії). Для багатьох це робить звичайну вівсянку більш насиченою і "дорослою" на смак.

Щоб смак був приємнішим:

  • для солодкого варіанту: додайте мед, ягоди або банан
  • для солоного: спробуйте помідори, авокадо, зелень, трохи сиру або спецій - олія додасть страві глибину смаку

Загалом це чудова страва для сніданку. Все тому, що вівсянка багата на розчинну клітковину (бета-глюкан), яка уповільнює перетравлення та дає відчуття насичення на 3-4 години.

Тоді як оливкова олія додає здорові жири, які також уповільнюють всмоктування вуглеводів, що допомагає уникати стрибків цукру в крові.

Вас може зацікавити:

Увага: Цей матеріал має виключно загальноосвітній характер і не є медичною консультацією. Інформація призначена для ознайомлення з можливими симптомами, причинами та методами виявлення захворювань, але не повинна використовуватись для самодіагностики або самолікування. РБК-Україна не несе відповідальності за діагнози, поставлені на основі матеріалів сайту. У разі проблем зі здоров’ям обов’язково зверніться до кваліфікованого лікаря.

Читайте РБК-Україна в Google News
Здорове харчування Здорова їжа Здоров'я
Новини
Виїзд чоловіків до 22 років за кордон: що каже прем'єр
Виїзд чоловіків до 22 років за кордон: що каже прем'єр
Аналітика
Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"
Дмитро Сидоровкореспондент РБК-Україна Атомні амбіції Росії. Як санкції та конкуренти можуть зупинити "Росатом"