До 650 гривень до пенсії: хто у серпні може отримати щомісячну доплату

Нагадаємо, наприкінці липня пенсіонерам пояснили, як повністю дистанційно змінити спосіб отримання пенсії - готівкою через "Укрпошту" чи на банківську картку.

Для цього знадобиться кваліфікований електронний підпис або "Дія.Підпис". Новий спосіб виплати зазвичай починає діяти вже з наступного місяця.

Тим часом стало відомо, що будь-яка людина може перерахувати гроші напряму конкретному пенсіонеру через портал Пенсійного фонду.

На руки пенсіонер отримує лише 70 відсотків суми, решта 30 відсотків залишається у фонді, а сама пожертва не оподатковується і не впливає на право на субсидію.