Поштою чи на картку: як змінити спосіб отримання пенсії онлайн

Пенсіонери можуть змінити спосіб отримання пенсії - готівкою через "Укрпошту" або на банківську картку - без черг і візитів до Пенсійного фонду.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний вебпортал управління Пенсійного фонду України у Тернопільській області.

Головне Пенсіонери можуть змінити спосіб виплати пенсії повністю онлайн, без візиту до фонду.

Для входу потрібен КЕП або "Дія.Підпис".

Для переходу на картку знадобиться IBAN-рахунок з 29 символів.

Документи подаються у форматі PDF або JPEG.

Новий спосіб виплати зазвичай діє вже з наступного місяця.

Що потрібно підготувати заздалегідь

Українські пенсіонери мають право вільно обирати спосіб отримання щомісячних виплат. Змінити спосіб виплати або сам банк можна повністю дистанційно, без відвідування сервісного центру Пенсійного фонду.

Для входу в особистий кабінет знадобиться один із варіантів:

кваліфікований електронний підпис (КЕП від ПриватБанку, Ощадбанку чи інших акредитованих центрів);

активований "Дія.Підпис" у смартфоні.

Якщо пенсіонер переводить виплати на картку, знадобиться номер рахунку в форматі IBAN. Він складається з 29 символів і починається з літер UA. Сформувати його можна в мобільному застосунку банку, у розділі з реквізитами.

Також потрібні скановані копії або чіткі фото документів:

паспорт громадянина України;

довідка про присвоєння податкового номера;

довідка про відкриття рахунку з реквізитами IBAN.

Файли приймаються у форматі PDF або JPEG, а розмір кожного документа не має перевищувати 1 мегабайт.

Як увійти в особистий кабінет

Спершу потрібно перейти на офіційний вебпортал електронних послуг Пенсійного фонду. У правому верхньому кутку сторінки натискають кнопку "Вхід" і обирають зручний спосіб авторизації.

За допомогою КЕП потрібно завантажити файл ключа та ввести пароль. За допомогою "Дія.Підпису" - згенерувати QR-код і підтвердити особу через застосунок "Дія" на телефоні.

Як заповнити заяву про зміну виплати

Після входу в лівому боковому меню обирають блок "Щодо пенсійного забезпечення", далі - "Внесення змін до пенсійної справи" і послугу "Заява про зміну способу виплати пенсії".

Персональні дані здебільшого підтягуються з реєстру автоматично, але їх варто перевірити. У полі "Спосіб виплати" обирають потрібний варіант:

"Через банк" - якщо переводять виплату з пошти на картку або міняють банк;

"Через поштове відділення" - якщо хочуть отримувати гроші готівкою через "Укрпошту".

Якщо обрано банк, вказують його назву та 29 знаків рахунку IBAN. Якщо обрано "Укрпошту" - точну адресу проживання й номер поштового відділення.

Як подати документи

Далі потрібно натиснути кнопку "Додати файл" і прикріпити підготовлені скани паспорта, довідки про податковий номер та реквізитів банку. Після цього дають згоду на обробку персональних даних і натискають "Сформувати заяву".

Згенерований документ перевіряють, підписують КЕП або "Дія.Підписом" і відправляють до Пенсійного фонду кнопкою "Відправити до ПФУ".

Як дізнатися результат

Заява потрапляє на опрацювання до фахівців фонду. Статус розгляду можна відстежувати в особистому кабінеті, у розділі "Мої звернення".

Зазвичай спосіб виплати змінюється з наступного місяця після подання заяви, якщо її подали до формування виплатних відомостей.