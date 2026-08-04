До 650 гривен до пенсии: кто в августе может получить ежемесячную доплату

Напомним, в конце июля пенсионерам объяснили, как полностью дистанционно изменить способ получения пенсии - наличными через "Укрпочту" или на банковскую карту.

Для этого потребуется квалифицированная электронная подпись или "Действие. Подпись" . Новый способ выплаты обычно начинает действовать уже со следующего месяца.

Тем временем стало известно, что любой человек может перечислить деньги напрямую конкретному пенсионеру через портал Пенсионного фонда .

На руки пенсионер получает только 70 процентов суммы, остальные 30 процентов остаются в фонде, а само пожертвование не облагается налогом и не влияет на право на субсидию.